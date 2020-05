Sonos pourrait enfin dévoiler une nouvelle version de la Playbar

Il n’est pas rare que des entreprises abandonnent silencieusement des produits sans successeur et, depuis un certain temps, il semblait que la Sonos Playbar était passée aux oubliettes. Néanmoins, il semble que Sonos ait enfin décidé qu’il est grand temps de lever le voile sur une Playbar de seconde génération.

Mais d’après les quelques photos de produits ayant fait l’objet d’une fuite, la prochaine barre de son de Sonos pourrait ne pas être exactement ce que beaucoup espéraient, en tout cas pas en matière de fonctionnalités offertes par la première Playbar.

Il est vrai que la future Playbar de Sonos est plus élégante et plus moderne que l’originale de 2013. Cependant, ce design cylindrique a un prix, celui de la flexibilité en termes de placement. Contrairement à la première Playbar carrée qui peut être placée dans deux positions, il n’y a en fait qu’une seule position pour ce nouveau design.

Le minimalisme semble s’appliquer aux commandes qui délaissent désormais les boutons physiques pour les surfaces tactiles. Certes, il est plus pratique de les retrouver sur le dessus, car la Playbar serait placée sur un meuble, souvent en dessous d’un téléviseur. Le fait que la nouvelle barre de son puisse être environ 25 cm plus longs que la PlayBar de 14 cm pourrait également rendre fastidieux l’accès aux commandes latérales.

Cependant, Zatz Not Funny s’interroge sur les ports de la barre de son. Aucun n’est visible, ce qui suggère qu’ils sont au moins cachés. Malheureusement, cela ne garantit pas non plus aux acheteurs intéressés si la barre supporte plusieurs entrées HDMI ou même des ports Ethernet.

Un lancement avec Sonos S2

Outre l’incertitude de ces fonctionnalités, la prochaine barre de Sonos devrait prendre en charge les technologies Dolby Atmos et même AirPlay 2 d’Apple. La date de son lancement est encore incertaine, mais la nouvelle Playbar de Sonos arrivera à un moment où le marché des barres de son est déjà rempli de grands noms de l’industrie audio.

En mars dernier, Sonos a annoncé les détails de son système d’exploitation Sonos S2, dont la sortie est prévue en juin. La société a déclaré que le S2 alimentera « la prochaine génération » de produits et d’expériences de la société.