L’écran de confidentialité de Google Drive ajoute une sécurité biométrique à vos fichiers sur iOS

Google a lancé une nouvelle fonction d’écran de confidentialité pour Google Drive sur iOS et iPadOS, permettant aux utilisateurs d’activer une sécurité par reconnaissance faciale ou par empreintes digitales entre l’écran d’accueil et l’accès aux fichiers. Ajoutée hier dans la mise à jour de l’application, la nouvelle fonction de l’écran de confidentialité de Google Drive permet d’utiliser les fonctions Touche ID ou Face ID selon l’appareil utilisé.

Jusqu’à présent, il n’y avait pas de moyen facile de sécuriser le contenu de votre Google Drive contre les regards indiscrets sur un iPhone ou un iPad. Bien sûr, vous pouviez vous déconnecter chaque fois que vous aviez terminé, mais vous manquiez alors les notifications concernant les documents mis à jour, les nouvelles synchronisations, et bien d’autres choses encore. Ce serait également gênant de vous connecter à chaque fois, surtout si vous utilisez une authentification à deux facteurs (et si ce n’est pas le cas, vous devriez l’activer).

Le nouvel écran de confidentialité corrige ce problème en utilisant la sécurité biométrique existante d’Apple comme gardien de Google Drive. Si vous activez cette fonction, vous devrez confirmer votre identité avec votre visage ou vos empreintes digitales avant de pouvoir consulter les fichiers.

Bien qu’il ne soit pas possible d’utiliser l’écran de confidentialité uniquement pour un dossier spécifique de votre Drive, vous pouvez choisir le délai dans lequel l’application vous demande de vous authentifier à nouveau. Ainsi, si vous passez à une autre application puis revenez, vous pouvez éviter d’avoir à déverrouiller instantanément Drive à nouveau. En effet, vous pouvez le retarder de 10 secondes, 1 minute ou 10 minutes pour rendre le multitâche un peu moins contrariant.

Il est évident que si vous activez l’écran de confidentialité, les fichiers que vous avez enregistrés dans Google Drive seront plus à l’abri des regards indiscrets, au cas où vous devriez remettre votre smartphone à quelqu’un d’autre. Cela pourrait également éviter qu’un enfant efface accidentellement vos fichiers personnels.

La sécurité est un équilibre entre les coûts et les risques

Cependant, ce n’est pas le niveau de sécurité maximum offert par Google. Pour cela, vous aurez besoin de participer au Advanced Protection Program, qui double le chiffrement à deux facteurs et d’autres limitations afin de protéger les personnes les plus exposées au piratage et au vol de données. Avec le programme de protection avancée, par exemple, vous aurez besoin d’une deuxième clé de chiffrement et vous perdrez les intégrations d’applications tierces.

Ces considérations pourraient faire une grande différence dans la fluidité de votre vie numérique. Il est donc conseillé d’évaluer soigneusement votre situation avant de vous inscrire à l’Advanced Protection Program. Pour la plupart des gens, cette nouvelle fonction d’écran de confidentialité dans Google Drive sera probablement une bonne mesure partielle. Elle a été ajoutée dans la nouvelle version de l’application pour iOS, publiée hier.