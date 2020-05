Comment appeler vos amis par vidéo tout en regardant Netflix ou Disney+ ?

La plupart d’entre nous étant enfermés dans nos maisons à cause de la pandémie actuelle liée au COVID-19, vous devez passer une tonne de temps à regarder Netflix. En tout cas, moi, ça m’arrive. Mais, regarder seul une série TV pourrait devenir très vite monotone. Vous pourriez utiliser des outils comme Netflix Party pour discuter avec vos amis ou votre famille tout en regardant Netflix. Mais qui envoie des messages en regardant une série TV ?

Ne vous inquiétez pas, je suis récemment tombé sur la solution parfaite à notre dilemme. Il s’agit d’une nouvelle extension de Chrome appelée Vemos, qui vous permet de transformer vos séances solitaires de Netflix en soirées cinéma virtuelles. Vemos est totalement gratuit et vous permet d’inviter vos amis ou votre famille à se joindre à un appel vidéo – qui fonctionne dans le même onglet que votre service de streaming préféré.

Vemos utilise le protocole WebRTC pour vous offrir une fonction de vidéoconférence de type « Zoom » en superposition dans le même onglet que Netflix, Prime Video, YouTube, Hulu et Disney+. Cela signifie que vous pouvez désormais vous éclater en regardant un nouvel épisode de la casa de papel avec vos amis. Vous pouvez leur parler et voir toutes leurs réactions en temps réel. Ça a l’air sympa, non ? L’extension est très polyvalente et la lecture vidéo est totalement synchronisée sur tous les écrans. N’importe quel spectateur peut contrôler la lecture s’il veut faire une pause et ne rien manquer de la bonne humeur.

Si vous souhaitez regarder Netflix ou Disney+ avec des amis, j’ai dressé la liste des étapes à suivre pour configurer Vemos et lancer un appel vidéo. Il vous suffit de suivre les étapes énumérées ci-dessous :

1. Installez l’extension Vemos Chrome (gratuite) et naviguez vers la plateforme de streaming de votre choix. J’utilise Netflix pour cette démo

2. Lancer la série TV ou le film que vous voulez regarder avec vos amis ou votre famille. Cliquez sur l’icône Vemos et cliquez sur le bouton « Allow Vemos to run on Netflix.com » — c’est une étape que vous devez reproduire sur chaque plateforme souhaitée

3. En cliquant sur l’icône Vemos, vous verrez apparaître un bouton « Start watching together! ». Cliquez sur ce bouton

4. Vous devriez voir une superposition sur Netflix, avec votre propre vidéo et un lien d’invitation dans le panneau de droite. Vous pouvez copier le lien d’invitation et le partager avec vos amis

5. Vos amis doivent simplement suivre la même procédure que ci-dessus et installer l’extension Vemos avant de cliquer sur le lien d’invitation et de se joindre à une soirée de visionnage. Voilà, c’est tout.

Meilleur que Netflix Party ?

L’ajout de capacités vidéo et audio à Netflix place certainement Vemos devant son concurrent le plus proche, Netflix Party. Vous pouvez désactiver la vidéo ou l’audio pour vous et vos amis si vous le souhaitez. Vous pouvez également réduire le volet vidéo et regarder le contenu en plein écran.

Avant de vous lancer et d’installer l’extension vous-même, laissez-moi vous dire que Vemos a été développé par Eoin Nolan, un ingénieur, qui voulait simplement regarder Netflix avec sa petite amie lors d’un voyage à l’étranger. L’extension est entièrement open source et pourrait être exactement ce que vous recherchez pour ce confinement.