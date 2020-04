Comment créer et utiliser Netflix Party pour une soirée cinéma avec des amis ?

Que vous fassiez une pause en travaillant à la maison ou que vous voulez passer une soirée devant la télé tout en passant du temps avec vos amis, Netflix Party est un outil formidable pour vous permettre de garder le contact tout en restant sur votre canapé. C’est une extension de Chrome qui vous permet de partager un film ou une série TV avec vos amis grâce à un lien spécial afin que vous puissiez tous le regarder en même temps.

Après avoir lancé Netflix Party, une fenêtre de chat s’ouvre sur le côté de la vidéo dans votre navigateur, vous permettant de discuter avec vos amis pendant la lecture de la vidéo. C’est un excellent moyen de rester en contact et de regarder quelque chose ensemble lorsque les circonstances vous empêchent de le faire en personne.

Voici ce que vous devez savoir sur la mise en place et l’utilisation de Netflix Party.

Comment installer Netflix Party

Netflix Party est une extension de navigateur pour Google Chrome et d’autres navigateurs basés sur Chromium comme la nouvelle version de Microsoft Edge. Vous devez installer l’un de ces navigateurs pour l’utiliser. Les captures d’écran de cet écran sont basées sur l’installation depuis Chrome.

Ouvrez Google Chrome sur votre Mac ou PC Allez sur la page de Netflix Party dans votre navigateur Cliquez sur le bouton « Install Netflix Party » en haut à droite pour être dirigé vers la page de la boutique en ligne Chrome de l’extension Cliquez sur « Add to Chrome » Cliquez sur « Ajouter l’extension » dans la fenêtre qui s’affiche

Comment utiliser Netflix Party

Maintenant que vous avez installé l’extension, il est temps de l’utiliser réellement.

Ouvrez Netflix dans Google Chrome Connectez-vous à Netflix si vous en avez besoin Commencez à regarder une série TV ou un film Cliquez sur le bouton Netflix Party dans le coin supérieur droit du navigateur Cochez la case « Only I have control » si vous souhaitez avoir le contrôle exclusif de la vidéo Cliquez sur « Start the party ». Cliquez sur « Copy URL » Envoyez le lien aux autres membres de votre soirée. Ils doivent également avoir Netflix Party installé sur leur navigateur — renvoyez-les sur cet article pour qu’ils suivent la procédure Tapez dans la chatroom sur la droite pour envoyer des messages entre vous pendant que vous regardez le film ou la série TV

Maintenant, il suffit de regarder le film ou la série TV avec des amis et de discuter entre vous pendant que vous le faites. Si vous avez coché la case « Only I have control » dans l’extension Netflix Party, vous aurez un contrôle total sur la mise en pause, la lecture et le balayage de la vidéo.

Que faites-vous pour rester en contact avec vos amis sur Internet ? Faites-le-moi savoir dans les commentaires.