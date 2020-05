Le Pixel 4a s’affiche sur Geekbench avec 6 Go de RAM

À l’approche du lancement prévu du Pixel 4a de milieu de gamme, les fuites ont commencé à se multiplier ces dernières semaines. Au début du mois dernier, le châssis du futur smartphone a fait l’objet d’une fuite, suivie d’une date de disponibilité prévue, et en fin de semaine dernière, le smartphone aurait fait son apparition sur Geekbench.

L’apparition sur Geekbench est essentiellement un rite de passage pour les futurs smartphones, et le Pixel 4a vient d’apparaître, bien que sous son nom de code « Sunfish ». Quoiqu’il en soit, c’est très probablement un signe que le smartphone sera lancé dans un proche avenir.

Mais, comme d’habitude, le listing sur Geekbench ne donne qu’une toute petite information. L’appareil qui a été testé a 6 Go de mémoire vive (RAM) et fonctionne avec un processeur Snapdragon dont la fréquence de base est de 1,8 GHz. Cela correspond à la fréquence de base du Snapdragon 730, dont les cœurs à haute efficacité fonctionnent à 1,8 GHz. Les résultats obtenus ici sont également comparables à ceux des autres smartphones équipés de la puce Snapdragon 730.

Il n’y a pas grand-chose à apprendre sur Geekbench du présupposé Pixel 4a. Mais, nous avons suffisamment de fuites sur le Pixel 4a pour savoir en gros tout ce qu’il y a à savoir à son sujet.

Selon les précédentes rumeurs, le Pixel 4a sera doté d’un écran de 5,81 pouces avec une résolution full HD+, soit 2 340 x 1 080 pixels, et une fréquence de rafraîchissement de 60 Hz. Il pourrait y avoir un processeur Snapdragon 730 avec 6 Go de RAM et 64 Go de stockage interne. Le smartphone serait équipé d’une batterie d’une capacité de 3 080 mAh qui se charge par le port USB-C et peut même être équipé d’une prise casque.

De présumés échantillons de la caméra

Il y a quelques mois, un certain Julio Lusson de la chaîne TecnoLike Plus a publié sur YouTube une vidéo de prise en main du futur smartphone de milieu de gamme de Google, et il a maintenant posté sur Twitter des images comparant la caméra de 12 mégapixels du Pixel 4a avec le Redmi Note 7 et son capteur de 48 mégapixels.

À en juger par ces images, les résultats ne sont pas vraiment surprenants et nous avons ici un gagnant incontestable sur la partie photo. Comme le dit le proverbe, les mégapixels n’ont pas vraiment d’importance. Il ne fait aucun doute que le Pixel 4a portera bien son nom, et la gloire des caméras de la gamme Pixel.

Le Pixel 4a devrait être lancé très bientôt et, selon les informations disponibles, il devrait être mis en vente à partir du 22 mai. La seule question est le prix que Google fixe pour le smartphone, puisqu’il sera en concurrence avec les offres de Xiaomi, Realme et d’autres dans la gamme de prix moyenne.