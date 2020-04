Microsoft Teams fait un bond de 70 % pour atteindre 75 millions d’utilisateurs actifs quotidiens

Vous n’êtes pas sans savoir que la pandémie liée au coronavirus COVID-19 fait grimper les chiffres du télétravail et de l’enseignement à distance. C’est dans ce contexte que les services de cloud et particulièrement les services de vidéoconférences jouent un rôle majeur pour palier à la distanciation mondiale. Microsoft a déclaré le mois dernier que l’utilisation de Teams avait augmenté à 44 millions d’utilisateurs actifs quotidiens pendant la pandémie du coronavirus.

Lors d’un appel aux investisseurs aujourd’hui, le PDG de Microsoft, Satya Nadella, a partagé une série de chiffres importants. La plus importante ? L’utilisation de Teams a augmenté à plus de 75 millions d’utilisateurs actifs quotidiens. Cela représente une hausse de 70 % par rapport aux 44 millions d’utilisateurs actifs quotidiens d’il y a 6 semaines, qui étaient déjà en hausse de 110 % 4 mois auparavant. Évidemment, Microsoft a attribué ce pic en partie au COVID-19.

Satya Nadella a également fourni de nouvelles statistiques sur l’utilisation de Teams : Microsoft a vu 200 millions de participants aux réunions en une seule journée ce mois-ci. C’est une statistique que Zoom a présentée pour détailler sa propre croissance impressionnante, et Zoom a noté 300 millions de participants aux réunions au début du mois.

Cependant, Zoom a rendu les comparaisons plus confuses. La société américaine a déclaré à l’origine qu’elle avait « plus de 300 millions d’utilisateurs quotidiens » et que « plus de 300 millions de personnes dans le monde utilisent Zoom en cette période difficile ». Zoom a ensuite discrètement supprimé ces références de son blog, et ne revendique plus que « 300 millions de participants quotidiens aux réunions Zoom ». Les différences sont importantes, tout comme la transparence de Zoom autour d’elles. Les participants aux réunions quotidiennes comptent plusieurs réunions, donc si vous avez cinq réunions Zoom ou Teams dans une journée, alors vous êtes compté cinq fois. Zoom n’a pas encore révélé le nombre exact d’utilisateurs actifs par jour, et il semble que Microsoft pourrait être beaucoup plus proche de l’utilisation de Zoom que beaucoup ne l’avaient supposé.

Nadella a également noté que deux tiers des utilisateurs de Teams interagissent ou collaborent avec des fichiers à l’intérieur de l’application et que Microsoft a vu tripler le nombre d’organisations intégrant des applications avec Teams.

Convaincre les utilisateurs d’Office 365 à passer à Teams

Nadella a également ajouté que rien que dans le domaine de la santé, il y a eu plus de 34 millions de réunions Teams au cours du mois dernier. Plus de 183 000 établissements d’enseignement comptent désormais sur Teams, et 20 organisations comptant plus de 100 000 employés utilisent également Teams.

Microsoft recense également 258 millions d’utilisateurs actifs mensuels d’Office 365 au cours du dernier trimestre, ce qui inclut l’accès à Microsoft Teams. Il est clair que la société a encore du chemin à parcourir pour convaincre sa base d’utilisateurs Office existante de passer à Teams. Néanmoins, il est possible que près de 30 % de ses offres payantes à Office 365 utilisent déjà Teams. Tout dépend du nombre de personnes qui utilisent la version gratuite de Microsoft Teams en ce moment, et Microsoft ne ventile pas encore ces chiffres.

Quelle que soit la façon dont les consommateurs utilisent Teams, il y a encore beaucoup de place pour que Teams se développe. Pour ceux qui souhaitent démarrer avec Teams, suivez le guide !