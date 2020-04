Instagram pourrait ajouter un autocollant « DM Me »

Instagram pourrait ajouter un autocollant « DM Me »

Avec l’éloignement social et l’isolement de soi-même qui sont suivis dans le monde entier pour contenir la propagation du coronavirus, les personnes n’ayant aucune expérience préalable de la vie en solitaire pourraient avoir du mal à faire face et la situation pourrait avoir des conséquences sur leur santé mentale. Afin d’aider les gens à se reconnecter, Instagram travaille actuellement à l’ajout d’un autocollant « DM Me ».

Comme l’a remarqué Jane Manchun Wong, cet autocollant existera aux côtés d’autres autocollants tels que Mention, Hashtag et Challenge. Tout comme son nom l’indique, l’autocollant permettra aux spectateurs d’une story de vous envoyer un message direct.

Pour ceux qui se demandent pourquoi cette fonctionnalité devrait être explicite puisque les gens peuvent de toute façon envoyer un message direct, voici quelques perspectives et cas d’utilisation dans lesquels je pense que cette fonctionnalité pourrait être utile.

Instagram is working on “DM Me” Sticker pic.twitter.com/TfEZgj0xPU — Jane Manchun Wong (@wongmjane) April 29, 2020

Tout d’abord, en utilisant cet autocollant dans l’une de vos Stories, vous montrez que vous vous sentez déconnecté ou seul. De cette façon, les gens savent que vous êtes dans le bon espace de tête pour avoir des conversations ou rattraper le temps perdu, qu’il s’agisse de personnes issues de vos relations passées, d’amis ou de connaissances.

De plus, cela permettrait de briser la glace entre des personnes qui viennent de se rencontrer. En outre, cela contribuerait à réduire le nombre de messages directs que vous n’attendiez pas d’une personne. Si vous êtes l’expéditeur, vous disposerez au moins d’un plan de secours pour rester calme au cas où la conversation se retournerait contre vous et ne se déroulerait pas comme vous le souhaiteriez.

Un lancement rapide ?

Plus important encore, cela pourrait donner lieu à des conversations significatives qui pourraient changer la vie de quelqu’un qui en a assez du chaos qui règne actuellement dans le monde et pour lequel la situation de pandémie joue un rôle important, voire complet.

Pour l’instant, Instagram n’a pas révélé quand exactement l’autocollant serait disponible, mais si l’on en croit l’attention que l’entreprise a accordée aux autocollants ces derniers temps, on peut s’attendre à ce que cela se produise dans les prochaines semaines.