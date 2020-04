TikTok atteint les 2 milliards de téléchargements pendant la pandémie du COVID-19

TikTok semble maintenant devenir l’application incontournable pour les « citoyens du net » pendant le confinement imposé par la pandémie du coronavirus COVID-19. La populaire application de partage de courtes vidéos, TikTok, a accumulé un nombre impressionnant de 2 milliards de téléchargements au total — combinés sur l’App Store d’Apple et le Play Store de Google. Cet exploit survient seulement 5 mois après que l’application a atteint le cap des 1,5 milliard de téléchargements.

Selon le dernier rapport de la plateforme d’analyse Sensor Tower, TikTok a vu son application télécharger 315 millions de fois sur l’App Store et le Play Store au cours de ce seul trimestre. Oui, c’est près de 300 millions de téléchargements en trois mois, de janvier à mars 2020. L’application « a généré le plus grand nombre de téléchargements de toutes les applications au cours d’un trimestre », déclare Sensor Tower.

Ce qui est encore plus impressionnant, c’est que TikTok a vu le nombre de téléchargements de ses applications augmenter d’un milliard en un an. L’application a franchi la barre du milliard en avril 2019 et ce chiffre a été doublé en un an. Nous connaissons tous le principal vecteur de cette croissance. Il s’agit du confinement.

Selon Sensor Tower, les utilisateurs utilisent plus que jamais leur smartphone pendant la pandémie. Ils sont enfermés chez eux, et il semble que les danses TikTok et les mèmes soient pour eux une nouvelle façon de se connecter avec le monde extérieur. De plus, cela peut en surprendre plus d’un, mais l’Inde est le plus grand contributeur aux installations de TikTok, selon le rapport.

L’Inde a vu plus de 600 millions d’installations depuis le lancement de l’application de partage de vidéos et elle est loin devant la Chine (pays d’origine de TikTok) et les États-Unis — la France n’est pas mentionnée dans le rapport. Ces deux derniers occupent les deuxième et troisième places, mais ne totalisent qu’environ 20 % des installations, ce qui reste inférieur au nombre de téléchargements de l’Inde. Il est également important de mentionner que les installations ne signifient pas nécessairement des utilisateurs actifs, ce qui sera très probablement inférieur à ces chiffres.

Palier à la solitude

« Google Play a représenté la grande majorité des téléchargements de TikTok à ce jour, avec plus de 1,5 milliard d’installations, soit 75,5 % du total. L’App Store, quant à lui, a généré 495,2 millions de téléchargements, soit 24,5 % », selon le rapport. Le confinement pousse certainement beaucoup plus d’internautes à regarder TikTok et son monde vaste et varié.

Le confinement national vous a-t-il poussé à installer TikTok et à voir de quoi il s’agit — au moins une fois ?