Your Phone permet de contrôler la musique sur un smartphone à partir de votre PC

L’application Your Phone de Microsoft fait office de passerelle entre votre smartphone Android et votre PC sous Windows 10. Elle vous permet déjà de recevoir des notifications, de consulter des messages et même de passer/recevoir des appels depuis votre PC. Et maintenant, l’application teste une autre nouvelle fonctionnalité intéressante. Your Phone vous permettra bientôt de contrôler la lecture audio de votre smartphone depuis votre PC sous Windows 10.

Avec le déploiement de la build 19619 de Windows 10 aux membres du programme Windows Insider inscrits dans le canal « Rapide », Microsoft vous permet de « contrôler votre musique et vos applications audio depuis l’application Your Phone ». Cela signifie que les pistes audio jouées sur votre smartphone seront désormais synchronisées avec votre PC sous Windows 10.

Comme vous pouvez le voir dans la capture d’écran ci-dessous, l’application Your Phone affichera un mini lecteur avec les détails de la lecture audio en bas à gauche — juste au-dessus du bouton « Paramètres ». Il affichera le nom de l’application, les détails de la piste et les commandes de lecture – lecture, pause et précédente/suivante.

Microsoft vous offre également la possibilité de changer de source audio à partir d’un menu déroulant. Cela n’a pas été montré ci-dessus, mais les applications compatibles comprennent Spotify, Pandora, Amazon Music, Google Play Music, YouTube Music, Xiami Music (application de musique chinoise) et Google Podcast. L’application ne prend pas en charge les vidéos YouTube et Audible pour le moment.

De plus, le blog mentionne que vous aurez besoin d’un smartphone Android fonctionnant sous Android 7.0 ou supérieur et d’un PC avec Windows 10 October 2018 Update ou supérieur pour tester cette nouvelle fonctionnalité. Vous devez également posséder la version 1.20041.85 et YPC 1.20041.82.* ou une version plus récente de l’application Your Phone.

Focus sur les smartphones de Samsung

Récemment, Microsoft a ajouté un tas de nouvelles fonctionnalités à Your Phone pour les utilisateurs de Samsung. Ils peuvent non seulement afficher l’écran de leur appareil sur le PC sous Windows 10, mais aussi glisser-déposer des fichiers entre les deux machines en toute simplicité. Vous n’avez même pas besoin d’une connexion filaire pour ce dernier.

Outre les modifications apportées à Your Phone, Microsoft inclut également des informations sur le coronavirus dans les résultats de recherche de Windows 10. Ces informations apparaîtront pour tous les utilisateurs de Windows 10, et elles comprennent des liens vers les titres des journaux sur la pandémie et une carte interactive qui renvoie au traqueur COVID-19 de Bing. Microsoft l’inclut dans 33 marchés pour Windows 10, et vous pouvez simplement l’écarter en tapant sur le X dans le coin si vous n’êtes pas intéressé.