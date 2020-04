Your Phone permet de glisser-déposer des fichiers entre les smartphones Samsung et les PC Windows 10

De nos jours, il n’est pas rare qu’une personne possède plusieurs appareils, au moins un smartphone et un ordinateur. Malgré les progrès de l’informatique et de la technologie mobile, le partage des données entre ces deux types d’appareils peut encore être très compliqué.

Mais si vous avez un ordinateur sous Windows 10 et un smartphone Samsung Galaxy, vous pouvez désormais le faire plus facilement grâce à la dernière mise à jour qui vous permet enfin de copier des fichiers entre votre PC et votre smartphone Galaxy en utilisant le très familier geste du glisser-déposer.

Microsoft et Samsung ont travaillé ensemble pour soulager la douleur de la communication entre leurs deux plateformes, qui sont aussi les plus utilisées dans le monde. L’application Your Phone de Windows, qui ne fonctionne pas uniquement avec les smartphones Galaxy de Samsung, et la fonction Link to Windows de Samsung sont intégrées dans les appareils pris en charge, ce qui élimine l’obstacle initial que représente l’installation de toute autre application.

La communication entre les deux applications a commencé par des notifications, puis est passée au partage complet de l’écran du smartphone sur les ordinateurs Windows, du moins selon le modèle de l’utilisateur.

Ensuite, la possibilité de copier et de coller du texte entre les deux est devenue beaucoup plus facile et le partage de fichiers est maintenant aussi beaucoup plus facile. Il suffit de faire glisser un fichier depuis l’application Mes fichiers depuis le mirroring du smartphone Galaxy vers le PC ou de le faire glisser de Windows vers l’application Mes fichiers de Samsung. Le même processus s’applique au glisser-déposer d’images vers et depuis la Galerie.

Peu d’exigences

Il y a très peu d’exigences en dehors du fait d’avoir Windows 10 et un smartphone Samsung qui supporte la fonction Lien avec Windows. Bien sûr, les deux appareils doivent être sur le même réseau Wi-Fi pour que cela fonctionne. Il y a également peu de limitations et vous pouvez glisser et déposer presque tous les types de fichiers sauf les dossiers, bien qu’il y ait une limite de 512 Mo sur un seul fichier et que vous ne puissiez transférer que 100 fichiers à la fois.

Cette communication entre les PC sous Windows 10 et les smartphones Samsung Galaxy pourrait aider les deux marques à réaliser quelque chose que les appareils d’Apple connaissent depuis des années. Le transfert de fichiers entre Mac et iPhone a été relativement facile grâce à la technologie AirDrop d’Apple et, bien que cette méthode exige toujours que les utilisateurs affichent leur smartphone sur les écrans Windows, elle est préférable à la copie manuelle de fichiers en USB.