Le Pixel 4a pourrait être disponible à l’achat à partir du 22 mai

Après l’iPhone SE (2020), tous les yeux sont désormais tournés vers le lancement du Pixel 4a de Google. Le Pixel 4a, qui devrait être la prochaine grande nouveauté du monde des smartphones, devrait être lancé d’ici un mois ou deux. Successeur du smartphone le plus vendu de Google, le Pixel 3a, ce nouveau smartphone devrait s’inspirer du Pixel 4 en matière de design et de nombreuses caractéristiques techniques. Toutefois, il y aura des différences essentielles qui contribueront à différencier l’offre budgétaire du Pixel 4, le produit phare de Google.

Nous avons déjà entendu presque tout ce qu’il y a à entendre sur le Pixel 4a, à l’exception d’un détail assez important : quand exactement sera-t-il disponible à l’achat ? En effet, un flux constant de fuites a révélé beaucoup de choses sur le Pixel 4a, et un nouveau rapport en provenance d’Allemagne semble même avoir révélé sa date de lancement exacte.

Selon le blog de Caschys, le Pixel 4a sera disponible à l’achat en Allemagne à partir du 22 mai, quelques jours seulement après son annonce au cours de la deuxième semaine de mai. L’appareil devrait être annoncé à peu près en même temps que la conférence I/O 2020, maintenant annulée, qui était initialement prévue du 12 au 14 mai avant qu’elle ne soit annulée en raison de la pandémie de coronavirus COVID-19.

La date probable de lancement aurait été révélée par des documents internes de Vodafone Allemagne, qui préparerait le lancement du Pixel 4a sur son réseau le 22 mai. Bien que nous ne puissions pas confirmer immédiatement la véracité de cette affirmation, le Pixel 4 de l’année dernière a été mis en vente quelques jours seulement après son annonce officielle. Il n’est donc pas farfelu de penser que Google pourrait suivre une voie similaire avec sa nouvelle génération de produits de milieu de gamme. Cependant, ce que nous savons c’est que le Pixel 4a pourrait ne pas être accompagné d’un Pixel 4 a XL cette année.

En attendant, même si le Pixel 4a est disponible à l’achat à partir du 22 mai en Allemagne, rien ne garantit qu’il sera également mis en vente le même jour dans le reste du monde, dont la France. Si le rapport tient la route, la date du 22 mai suggère seulement que Google prévoit de mettre le Pixel 4a en vente assez rapidement après son dévoilement, ce qui signifie que l’appareil pourrait être disponible rapidement dans le monde entier.

Quelles caractéristiques ?

D’après les vidéos et les images, on peut dire que le Pixel 4a pourrait avoir de minces bords autour de l’écran. En outre, l’écran serait poinçonné afin de loger une seule caméra frontale. À l’arrière, il y aurait un bloc de caméra carré avec une unique caméra et un flash LED, placé en diagonale à l’intérieur du module. Au centre du smartphone se trouve un capteur d’empreintes digitales circulaire, ce qui nous laisse penser que Google pourrait délaisser la reconnaissance faciale sur le Pixel 4a.

Sous le capot, bien que certains rapports soient contradictoires, la plupart affirment que le Pixel 4a pourrait être alimenté par le chipset Snapdragon 730 de Qualcomm associé à 6 Go de RAM et 128 Go de stockage. Le smartphone sera probablement doté d’un écran OLED de 5,81 pouces avec une résolution full HD+ et une fréquence de rafraîchissement de 60 Hz. En outre, Google équiperait le Pixel 4a d’une batterie d’une capacité de 3 080 mAh avec une prise en charge de la recharge rapide USB Type-C de 18W. Cependant, pas de recharge sans fil.