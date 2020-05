Le futur Galaxy A aurait une caméra frontale pop-up

Samsung n’a pas été du genre à se jeter immédiatement sur les tendances sur le marché du mobile. Elle a résisté à l’envie de faire des encoches et quand elle a fini par le faire, elle est allée plus loin, et elle a découpé des cercles à l’intérieur de l’écran. La seule chose qu’elle a jusqu’ici évitée est la caméra pop-up motorisée popularisée par Vivo et OPPO. Cependant, cela pourrait bientôt prendre fin, car on apprend que Samsung prépare un smartphone de ce type pour la fin de l’année.

L’idée derrière la caméra pop-up était intéressante, mais finalement peu pratique. Pour ne pas avoir d’encoche et presque pas de bords autour de l’écran, vous avez un mécanisme qui est légèrement lent à activer en cas de besoin. C’est aussi un risque de durabilité, quelle que soit la force du mécanisme lui-même, sans parler du fait de jeter par la fenêtre toute forme d’indice de résistance à l’eau.

Étant donné ces risques et du fait que ses écrans actuels sont plus ou moins bien acceptés, il est assez surprenant d’entendre que Samsung va se lancer tardivement dans la course aux caméras frontales pop-up alors qu’il n’y a presque plus d’acteur sur ce marché. Il pourrait s’agir simplement d’un autre cas où Samsung irait sur un marché déjà obsolète. Mais, peut-elle réellement se permettre de le faire à cette époque ? Ce n’est pas sûr.

Mais, ne vous attendez pas à ce que ce soit le Galaxy Note 20, car Samsung n’osera pas risquer le succès de ce smartphone avec une telle caractéristique. Tout indique que le Galaxy A est un modèle dont nous n’avons pas encore entendu parler. Pigtou semble pourtant convaincu que ce sera le cas.

Quant aux autres fonctionnalités du smartphone, il aura un design plus ou moins conventionnel de triple caméra à l’arrière, autre signe révélateur qu’il ne s’agira pas du Galaxy Note 20. Il ne sera pas non plus équipé d’une prise casque, ce qui pourrait être une raison supplémentaire pour les consommateurs de se tenir à l’écart de ce smartphone abordable. Les rendus montrent également un smartphone avec un capteur d’empreintes digitales à l’arrière.

Simplement des rendus…

Parmi les autres détails que l’on peut tirer des rendus, on peut citer un port USB-C et un design tout écran avec quelques petits bords supérieurs et latéraux, et un menton (bord sous l’écran) légèrement plus grand.

Étant donné que toute preuve de l’existence de ce smartphone réside uniquement dans la fuite de certains rendus, rien ne permet de dire si elle est exacte à ce jour, et encore moins quand il sera mis en avant. Par le passé, nous avons vu des prototypes de Samsung de la gamme Galaxy A qui se sont révélés être très différents du design final, nous ne pouvons donc pas être certains de la véracité de ces rendus.