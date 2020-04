Le Redmi Note 9 pourrait être dévoilé au monde entier le 30 avril

Xiaomi a lancé la série Redmi Note 9 en Inde en mars dernier. Elle comprenait les Redmi Note 9 Pro et Pro Max, mais le « Redmi Note 9 » standard n’existait pas dans la gamme de produits. Xiaomi a maintenant annoncé que la série Redmi Note 9 sera dévoilée au niveau mondial le 30 avril. Ce sera évidemment un événement en ligne, mais je suis enthousiaste à l’idée de cet événement, car nous pourrons peut-être enfin voir le Redmi Note 9.

Xiaomi a fait l’annonce officielle sur Twitter la semaine dernière, avec un teaser qui dit « The Legend Continues » et un chiffre 9 au dos. Je sais que vous connaissez déjà la série Redmi Note 9, mais la légende du tweet dit : « Préparez-vous à rencontrer les nouveaux membres de la série #RedmiNote9 ». Cela pourrait être un indice de l’arrivée imminente du Redmi Note 9.

Outre la série Redmi Note 9, Xiaomi a également fait allusion au lancement « d’autres grands produits Xiaomi » lors de l’événement de cette semaine. Les rumeurs parlent de l’expansion de l’écosystème IoT de l’entreprise à l’échelle mondiale. Si vous croyez à ces rumeurs, Xiaomi va dévoiler une myriade de produits, dont un aspirateur robot, un routeur, un TV stick et bien d’autres encore.

Pour en revenir au Redmi Note 9, il devrait être lancé comme le Redmi 10X sur le marché intérieur de la société. Il sera alimenté par un processeur MediaTek Helio G85, selon les fuites. Le processeur sera couplé à une mémoire vive (RAM) de 6 Go et à une capacité de stockage de 128 Go.

La Redmi Note 9 sera dotée d’un écran LCD de 6,53 pouces d’une résolution full HD+, avec un trou à l’écran pour loger la caméra frontale.

The legend of #RedmiNoteSeries continues!

Get ready to meet the newest members of #RedmiNote9Series as well as other great Xiaomi products! #NoMiWithoutYou pic.twitter.com/iWpxwDgCWm

— Xiaomi (@Xiaomi) April 24, 2020