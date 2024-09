Xiaomi étoffe son écosystème AIoT : Xiaomi Buds 5, Smart Band 9 et Watch 2

Outre le lancement de nouveaux smartphones, le Xiaomi MIX Flip et la série Xiaomi 14T, Xiaomi continue d’étendre sa gamme de produits et annonce aujourd’hui sept nouveaux venus dans son portefeuille AIoT (Artificial Intelligence of Things).

Parmi eux, trois se distinguent particulièrement pour les passionnés de technologie et les personnes soucieuses de leur santé : les écouteurs Xiaomi Buds 5, le bracelet connecté Xiaomi Smart Band 9 et une version améliorée de la Xiaomi Watch 2.

Xiaomi Buds 5 : l’expérience audiophile à portée de main

Les Xiaomi Buds 5 ne sont pas des écouteurs ordinaires. Xiaomi vise le territoire des audiophiles avec un pilote de 11 mm et un réglage Harman de haute qualité. De plus, ils prennent en charge les codecs audio haute résolution pour un son aussi net que possible, tels que Qualcomm aptX lossless et la certification Hi-Res Audio. Ils sont également annoncés comme étant légers et confortables, ce qui est indispensable pour les longues sessions d’écoute.

Bien sûr, nous sommes en 2024, la réduction de bruit active est donc une évidence. Les Buds 5 vous offrent une ANC à large fréquence que vous pouvez ajuster à votre guise. Ou laissez simplement l’IA s’en charger et bloquez le monde extérieur. Ils sont également parfaits pour les appels, même par grand vent, grâce à leur configuration à trois microphones. Il y a même un enregistreur intégré pour capturer l’audio à la volée.

Les Buds 5 offrent également une autonomie impressionnante allant jusqu’à 39 heures avec l’étui de charge, et ils sont dotés de commandes intelligentes pour une utilisation facile.

Xiaomi Smart Band 9 : le compagnon fitness polyvalent

Le Xiaomi Smart Band 9, ce tracker de fitness, vise à trouver l’équilibre parfait entre style et fonctionnalité. Il dispose d’une robuste batterie de 233 mAh capable de durer jusqu’à 21 jours sur une charge typique, vous évitant ainsi de vous soucier des recharges fréquentes. Avec la prise en charge de plus de 150 modes sportifs, il s’adresse à un large éventail d’activités et de passionnés de fitness.

Mais, il ne s’agit pas seulement d’entraînement. Le Smart Band 9 surveille également votre santé et votre sommeil, vous donnant une meilleure image de votre bien-être général. Il est également élégant, avec plus de 200 options de bracelets parmi lesquelles choisir.

De plus, le Smart Band 9 introduit des fonctionnalités dynamiques telles qu’un moteur linéaire pour des vibrations personnalisées.

Xiaomi Watch 2 : l’élégance et la fonctionnalité améliorées

Enfin, la Xiaomi Watch 2 fait peau neuve. Elle arbore une nouvelle élégante couleur grise, ainsi que quelques ajustements logiciels et des fonctionnalités supplémentaires pour la rendre encore plus utile. Mieux encore, ces mises à jour seront également déployées sur les anciens modèles de la Watch 2.

Parmi les nouvelles fonctionnalités notables, citons 10 cadrans de montre amusants et la fonction attrayante Pet Park. Cette dernière encourage les utilisateurs à rester actifs en récompensant leurs pas par des progrès dans l’élevage d’un animal de compagnie virtuel sur leur montre. C’est une façon amusante et interactive de se motiver à bouger davantage.

La Xiaomi Watch 2 mise à jour permet également aux utilisateurs de contrôler la Xiaomi TV Max Series 2025 à l’aide d’une fonction de télécommande et donne accès à des leçons de boxe interactives via l’application Mi Fitness.

Disponibilité et prix

Xiaomi prévoit de lancer ces nouveaux produits — les Buds 5, le Smart Band 9 et la Watch 2 mise à jour — prochainement via ses canaux officiels et ses revendeurs agréés. Les Buds 5 vous coûteront 99,99 €, le Smart Band 9 est à 39,99 € et la Watch 2 rafraîchie est à 169,99 €.

Xiaomi lance également le Robot Vacuum X20 Max, le Robot Vacuum X20 Pro, le Xiaomi TV Max 100 2025 et le TV Max 85 2025 en parallèle avec les appareils susmentionnés. Ces derniers sont conçus pour apporter une solution plus intelligente à votre maison connectée et s’intégrer parfaitement dans votre vie quotidienne.

Xiaomi est définitivement sur la bonne voie avec ces nouvelles sorties. Les Buds 5 sont tentants pour tous ceux qui veulent un son de qualité supérieure sans se ruiner. Le Smart Band 9 est une option solide pour les amateurs de fitness qui veulent un tracker qui fait tout. Et la Watch 2 améliorée ajoute un peu de plaisir et de fonctionnalité à la gamme de wearables de Xiaomi. Il sera intéressant de voir comment ces gadgets se comportent dans le monde réel, mais sur le papier, ils semblent très prometteurs.