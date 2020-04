Ubuntu 20.04 LTS est disponible dans le Microsoft Store pour Windows 10

Canonical a publié la dernière version d’Ubuntu il y a seulement quelques jours, et maintenant Ubuntu 20.04 LTS est également en ligne pour les utilisateurs de Windows 10 qui veulent la télécharger depuis le Microsoft Store.

Comme mentionné dans l’article présentant Ubuntu 20.04 LTS, cette mise à jour est accompagnée d’une longue liste d’améliorations, notamment des améliorations notables en matière de sécurité comme le « Secure Boot » pour protéger contre les attaques de bas niveau et les rootkits. De plus, c’est la première version à être livrée avec la Fast IDentity Online, ou FIDO, pour permettre une authentification universelle multifacteur et sans mot de passe dans le système d’exploitation.

Un autre ajout notable est le VPN WireGuard, qui est préchargé dans Ubuntu 20.04 LTS mais qui sera également rétroporté dans Ubuntu 18.04 LTS, selon Canonical.

Bien entendu, les utilisateurs peuvent mettre à jour manuellement la dernière version d’Ubuntu, mais la version disponible dans le Microsoft Store facilite l’installation du Windows Subsystem for Linux.

Pour ceux qui l’ignorent, le Windows Subsystem for Linux, ou WSL, permet aux utilisateurs d’exécuter Linux en plus de Windows 10, et Microsoft a apporté des améliorations substantielles à la mise en œuvre existante au fil des ans. La prochaine mise à jour des fonctionnalités de Windows 10, appelée May 2020 Update, inclura par défaut le nouveau Windows Subsystem for Linux 2.

Profitez des deux mondes !

« Ubuntu 20,04 sur Windows vous permet d’utiliser Ubuntu Terminal et d’exécuter les utilitaires en ligne de commande Ubuntu, notamment bash, ssh, git, apt et bien d’autres », explique Microsoft dans les notes de mise à jour de la nouvelle version d’Ubuntu dans le Microsoft Store.

Ce que vous devez savoir, c’est que la mise à jour Ubuntu 20.04 du Microsoft Store ne peut pas être installée sur Windows 10 en mode S — cette version particulière du système d’exploitation est limitée aux applications du Microsoft Store, mais est également restreinte à des applications spécifiques et Ubuntu n’est pas pris en charge pour le moment. Il va sans dire que Ubuntu 20.04 LTS est gratuit à partir du Microsoft Store et peut être installé sur tout appareil où le WSL a déjà été activé.