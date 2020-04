Une étude sur les masques faits maison révèle quels sont les deux meilleurs tissus

Mesdames, il est temps de couper vos robes de soirée et vos onéreuses écharpes ! Les scientifiques affirment que les masques faits maison en coton combinés à de la soie naturelle ou de la mousseline offrent la meilleure protection contre le coronavirus COVID-19. Soyons réalistes : vous n’êtes pas prêt de vous rendre à une soirée tant que la distanciation sociale sera en vigueur, alors pourquoi ne pas découper vos magnifiques robes de cocktail pour en faire des masques ?

Une étude récemment publiée se penche sur les masques faits maison et sur les types de matériaux les plus appropriés pour filtrer les particules potentiellement contaminées. Les chercheurs ont découvert que deux tissus couramment disponibles sont les meilleures options, mais seulement s’ils sont combinés, ce qui permet d’exploiter les avantages de chacun… mais seulement si le masque est également fabriqué avec un bon ajustement. Cette recherche s’inscrit dans le cadre d’efforts généralisés visant à coudre des masques à usage public.

Les conseils sur le port des masques pour nous aider à nous protéger contre le coronavirus ont été contradictoires ; initialement, on nous a dit d’éviter de porter des masques, mais depuis les dires se sont inversés, conseillant même au public de fabriquer leurs propres masques et de les porter en public. Des questions subsistent quant aux meilleurs matériaux à utiliser.

Le sujet des masques faits maison et des matériaux les plus efficaces n’est pas nouveau — il existe quelques études qui examinent les meilleures conceptions et les capacités d’un masque faire maison (DIY). Les dernières recherches, qui ont été publiées par l’American Chemical Society, proviennent de Supratik Guha de l’université de Chicago et de ses collègues qui ont trouvé une combinaison qui pourrait offrir des performances proches de celles d’un masque N95.

Ce masque efficace est composé d’un tissu de coton à mailles serrées combiné à deux couches d’un tissu transparent appelé mousseline de polyester-spandex.

Une excellente protection

Si ce matériau n’est pas disponible, l’équipe a découvert que le remplacement de la mousseline par une courtepointe en coton, de la flanelle et de la soie naturelle pourrait également offrir des performances similaires. La mousseline — utilisée pour confectionner des vêtements de haute couture — peut éliminer 99 % des gouttelettes de la toux et des éternuements lorsqu’elle est placée entre deux couches de coton.

La couche de coton à l’extérieur aide à filtrer les particules, tandis que le tissu intérieur a une charge statique qui aide à empêcher les particules de continuer à passer. Cependant, il y a un gros problème : le masque doit être bien ajusté pour protéger l’utilisateur. En effet, il a été constaté qu’un écart de seulement 1 % peut réduire de moitié au minimum les capacités de filtrage des masques.

Quoi qu’il en soit, les chercheurs ont découvert qu’elles sont pratiquement aussi efficaces que les visières utilisées par les médecins et les infirmières dans les hôpitaux — qui sont extrêmement rares. Alors, pourquoi attendre ?