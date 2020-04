La dernière mise à jour de Windows 10 supprime des fichiers et fait planter des ordinateurs

La dernière mise à jour de Windows 10 de Microsoft présente quelques problèmes. Les utilisateurs ont signalé que cette dernière mise à jour du logiciel a provoqué le plantage de leur ordinateur, plus d’une fois. Les utilisateurs ont également signalé que cette dernière mise à jour de Windows 10 a supprimé des fichiers — une problématique que peu de personnes sont prêtes à accepter. Il s’agit de la mise à jour appelée Windows 10 KB4549951, initialement publiée le 14 avril 2020.

En début de semaine, des rapports ont suggéré que quelques utilisateurs faisaient l’expérience de l’écran bleu de la mort (BSoD), toujours aussi désagréable. Des rapports plus récents de Microsoft Answers ont montré d’autres problèmes avec cette dernière mise à jour. Il y a quelques utilisateurs très, très mécontents dans ce message du forum de support.

Grâce à ce lien, vous pourriez, si vous l’osez, télécharger cette mise à jour dès maintenant. Il s’agit de la série de mises à jour cumulées qui a débuté le 14 avril 2020. Pour Microsoft, il n’y a pas de « problèmes connus », à l’exception d’un problème concernant certains packs de langues asiatiques qui a donné lieu à une erreur.

Les utilisateurs ont signalé une grande variété de codes et de messages d’erreur de Windows 10 avec cette mise à jour.

Revenez en arrière

Pour Windows Latest, il faut aller de l’avant et procéder à la désinstallation de cette mise à jour logicielle le plus rapidement possible. Ou, si ce n’est pas déjà fait, évitez cette dernière mise à jour de Microsoft jusqu’à ce qu’ils aient corrigé les nombreuses erreurs.

Si vous avez déjà téléchargé la mise à jour et que vous souhaitez revenir à une version antérieure de Windows, la procédure est relativement simple. Si vous vous sentez à l’aise de le faire, et à vos propres risques, vous voudrez maintenir la touche Shift enfoncée tout en appuyant sur Redémarrer. Après le menu de démarrage, vous accédez à la section Dépannage — Options avancées — Paramètres de démarrage — et appuyez sur Redémarrer. En mode sans échec, ouvrez le panneau de configuration et désinstallez le correctif en tant que tel.