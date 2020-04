Les écouteurs sans fil Surface Earbuds de Microsoft en vente en Europe à partir du 6 mai

Microsoft s’apprête à lancer enfin ses écouteurs sans fil, Surface Earbuds, un nouveau rapport affirmant que le lancement devrait avoir lieu dans deux semaines environ. Les Surface Earbuds, qui seront un concurrent direct aux AirPods d’Apple, seront disponibles en Europe à 199 euros, selon un rapport de WinFuture.

Cela signifie que les Surface Earbuds pourraient coûter le même prix que les AirPods. Apple vend le modèle standard pour 179 euros, tandis que les AirPods Pro sont vendus 279 euros. Autrement dit, cela les place directement entre les Galaxy Buds+ de Samsung et les AirPods Pro d’Apple — ce qui semble être un bon point de vue, étant donné que les écouteurs devraient être dotés d’une fonction de suppression active du bruit, ce qui les rend meilleurs (du moins en matière de fonctionnalités) que les Buds+, et en fait également une option plus abordable que les AirPods Pro.

Les Surface Earbuds ont été annoncés l’année dernière lors de l’événement Microsoft Surface d’octobre, et ils sont fournis avec un support pour les assistants tiers comme Siri et Google Assistant. Ainsi, alors que les AirPods ne fonctionnent qu’en natif avec Siri, les écouteurs Surface Earbuds sont également compatibles avec l’assistant d’Apple et l’assistant de Google.

Et bien sûr, les Surface Earbuds peuvent être utilisés sur n’importe quel appareil équipé au minimum d’une connectivité Bluetooth 4.1, ce qui signifie qu’ils ne sont pas limités à une seule plateforme. Vous pouvez donc les coupler avec des appareils Windows 10, Android et iOS.

Les Surface Earbuds seront vendus dans un unique coloris Glacier et seront également dotés d’un étui de charge pour faciliter la recharge en déplacement. Microsoft promet jusqu’à 24 heures d’autonomie avec le boîtier de charge inclus, et une charge rapide de 10 minutes devrait suffire pour environ une heure d’autonomie.

D’autres produits Surface attendus ?

Ils seront également dotés d’une fonction d’appairage rapide lorsqu’ils seront utilisés avec des appareils Surface, comme les AirPods qui s’appairent facilement avec les appareils d’Apple.

Microsoft n’a pas encore annoncé la date de lancement des Surface Earbuds, il reste donc à voir si la date de lancement du 6 mai est exacte ou non. Cette date de lancement pourrait également indiquer que d’autres modèles de Surface sont également sur le point d’être lancés, notamment la nouvelle Surface Go 2 et le Surface Book 3.