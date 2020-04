Le prétendu design des Pixel Buds 3 dévoilé en images dans un brevet

Alors que nous attendons toujours que Google commence à vendre ses Pixel Buds 2 qui ont été annoncés en même temps que la série de smartphones Pixel 4 en octobre dernier lors de l’événement Made By Google 2019, le design des Pixel Buds 3 aurait fait l’objet d’une fuite en ligne.

Les images proviennent d’un brevet sommaire déposé par Google auprès de la China National Intellectual Property Administration (CNIPA), qui aurait été repéré par 91Mobiles. D’après les images, les Pixel Buds 3 pourraient être plus compacts et plus petits que les Pixel Buds 2. Il semble que les tiges et les embouts auriculaires des Pixel Buds 2 soient absents de la conception. Au lieu de cela, la conception apparaît très conforme aux Pixel Buds originaux, à l’exception des fils qui ont été délaissés pour rendre ces écouteurs entièrement sans fil.

Bien que la conception fasse apparaître le Pixel Bud 3 plus petit et plus raffiné, les premiers rendus de brevet ne se traduisent pas nécessairement par le produit final.

En effet, gardez à l’esprit qu’il s’agit d’un brevet de conception précoce et que les Pixel Buds 3 pourraient ne pas ressembler à cela lorsqu’ils sortiront. On pourrait s’attendre à ce que Google annonce ces écouteurs en même temps que la série de Pixel 5 plus tard dans l’année. Néanmoins, à l’heure actuelle, aucun lancement imminent de Pixel Buds 3 n’a été signalé, car nous attendons toujours que les Pixel Buds 2 fassent leur apparition sur le marché.

Pour rappel, les Pixel Buds 2 sont dotés d’une détection intra-auriculaire, de haut-parleurs de 12 mm, de commandes tactiles, d’une prise en charge de Google Assistant et d’une autonomie de 5 heures qui peut atteindre 24 heures avec le boîtier de charge sans fil. Comme on pouvait s’y attendre, les Pixel Buds 3 devraient constituer une amélioration en matière d’autonomie.

Il faut sortir les Pixel Buds 2 avant…

Les Pixel Buds 2 ont été listés deux fois pour des précommandes cette année. La première fois, en février, sur la boutique en ligne B&H Photo, et au début du mois, les écouteurs ont été repérés sur un autre revendeur nommé ABT Electronics. De plus, les écouteurs sont passés par la FCC le mois dernier.

Maintenant que les Pixel Buds 2 ne sont pas encore en vente, nous pourrions les voir en même temps que la série de smartphones Pixel 4 a, qui devrait également arriver le mois prochain.