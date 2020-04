Le lecteur Web d’Apple Music sort de la bêta

Il ne fait aucun doute que Apple Music était en retard sur le marché de la musique en streaming, et depuis son lancement en 2015, le service rattrape ses concurrents. Spotify est le principal de ces concurrents qu’il essaie de rattraper — et potentiellement de dépasser, donc au cours des cinq dernières années, Apple Music a développé son ensemble de fonctionnalités pour mieux rivaliser.

En septembre dernier, Apple a introduit un lecteur Web à Apple Music pour accéder à vos listes de lecture, vos chansons et vos albums depuis votre navigateur. Grâce à ce lecteur, vous pouvez toujours utiliser Apple Music même si vous ne pouvez pas télécharger l’application. Aujourd’hui, la société semble avoir confiance dans le déploiement de ce lecteur, puisqu’elle a supprimé la mention bêta dudit site.

Le lecteur Web est disponible sur music.apple.com et devrait fonctionner plus ou moins comme l’application Apple Music sur différentes plateformes. Autrement dit, si vous connaissez bien l’application Apple Music pour Mac, vous devriez être à l’aise avec la version Web. L’apparence est très analogue, et comprend les onglets « Pour vous », « Explorer » et « Radio » dans une barre latérale facilement accessible même en cas d’écoute.

Les nouveaux visiteurs verront une invite pour accéder à un essai gratuit, et si vous êtes déjà abonné, vous pouvez vous connecter pour accéder à toute votre musique. Vous pouvez écouter des chansons complètes, les ajouter à votre bibliothèque et mettre en file d’attente toutes les listes de lecture que vous avez faites ailleurs.

Les utilisateurs de Safari recevront une invite pour lancer l’application musicale tandis que les utilisateurs de Chome verront des invites pour ouvrir iTunes.

De quoi attirer de nouveaux utilisateurs ?

Autrement dit, Apple veut toujours que vous utilisiez l’interface sur son application dédiée, bien que cela reste une alternative très attrayante. Si vous êtes sur un ordinateur où vous ne pouvez pas télécharger l’application Apple Music (comme une machine de travail avec un accès restreint à l’installation), c’est un bon moyen d’accéder à votre abonnement Apple Music.

Reste à savoir si cela sera suffisant pour attirer de nouveaux abonnés. Bien que le nombre d’abonnés de Spotify dépasse encore largement celui d’Apple Music à l’échelle mondiale, aux États-Unis, Apple Music se bat, en devançant même Spotify en nombre total d’abonnés.