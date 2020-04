Le futur iPad Pro de 12.9 pouces et son écran mini-LED pourrait être retardé

Nous venons tout juste d’avoir de nouveaux modèles d’iPad Pro 2020, mais des rumeurs ont laissé entendre qu’un autre nouveau modèle arriverait plus tard dans l’année avec des améliorations plus importantes. Malheureusement, il semble que nous devrons attendre plus longtemps que prévu.

Dans une note adressée aux investisseurs vue par MacRumors, Jeff Pu (un analyste de GF Securities) a affirmé que la nouvelle variante de l’iPad Pro d’Apple pourrait être retardée jusqu’au début de 2021 en raison de la « conception complexe du panneau ».

La grande amélioration sur ce modèle serait l’écran, qui pourrait passer du LCD au mini-LED — une technologie qui permet d’obtenir des écrans plus fins et plus légers, avec moins de risque d’effet de brûlure (« Burn-in ») qu’avec l’écran OLED, et qui devrait être une amélioration encore plus importante de l’écran LCD utilisé par les modèles actuels d’iPad Pro. Mais si Pu a raison, cette mise à niveau s’avère difficile à mettre en œuvre.

Bien que cette nouvelle puisse être décevante, il est en fait probablement logique qu’Apple repousse le lancement en 2021.

Il y avait un écart de près de 18 mois entre l’iPad Pro 11 (2018) et l’iPad Pro 2020, mais si Apple devait lancer un autre modèle d’iPad Pro cette année, il y aurait tout au plus un écart de 9 mois entre le modèle actuel et celui-là. Cela semble beaucoup trop tôt et n’impressionnerait probablement pas les personnes qui viennent de dépenser beaucoup d’argent pour l’iPad Pro 2020, surtout si le modèle à venir est une mise à niveau importante comme le veut la rumeur — offrant (si les rumeurs sont exactes) une nouvelle technologie d’écran, un nouveau chipset A14X et peut-être même un nouveau design.

Pas la priorité des gens pour le moment

De plus, dans le climat actuel, une tablette super chère ne sera probablement pas la priorité de beaucoup de gens. Autrement dit, il est probablement judicieux d’attendre le retour à un certain degré de normalité pour la lancer.

Tout ce que nous pouvons dire pour l’instant, c’est que si vous n’êtes pas très pressé de mettre votre iPad à niveau, il vaut probablement la peine d’attendre un peu pour voir comment tout cela se passe.