WhatsApp pourrait étendre la limite des appels de groupe pour concurrencer Zoom et Skype

WhatsApp semble avoir de grands projets pour les appels vidéo, ce qui devrait en faire une alternative viable à Zoom et Skype pour les grandes conférences téléphoniques. En effet, WhatsApp travaillerait à augmenter la limite des appels de groupe sur sa plateforme. L’application autorise actuellement quatre participants à un appel de groupe. Selon un rapport de WABetaInfo, la dernière version bêta donne des indications sur l’extension de la limite des appels de groupe.

La fonctionnalité a été repérée sur la version bêta de WhatsApp v2.20.128, qui révèle des chaînes de caractères suggérant que l’entreprise travaille à la mise à niveau de cette fonctionnalité. Cependant, on ne sait pas encore combien de participants seront autorisés à participer à un appel de groupe. De plus, l’entreprise n’a pas activé la fonction, ce qui signifie que les utilisateurs ne pourront pas voir la fonctionnalité mise à jour dès qu’ils en auront connaissance.

En outre, on ne sait pas quand cette fonction sera mise en place pour le grand public. Le rapport souligne que la dernière version bêta apporte quelques problèmes dans la fonctionnalité des appels de groupe. Il est donc conseillé de ne pas mettre à jour cette fonction si vous utilisez fréquemment WhatsApp et la fonction d’appels de groupe.

L’un des plus grands attraits de Zoom est la possibilité d’héberger jusqu’à 100 appelants (ou 500 si vous achetez un abonnement premium). Si WhatsApp est capable d’augmenter considérablement sa limite, cela pourrait devenir une alternative sérieuse pour les appels vidéo avec beaucoup de participants – ce qui serait particulièrement utile maintenant si de nombreuses personnes dans le monde comptent sur la vidéoconférence pour leur travail quotidien.

You'll be able to get in touch with your family and friends better, thanks to the new group call limit, available within the next weeks.

This is the best decision taken by @WhatsApp: we can stay safe at home, but we can meet virtually more people we love though WhatsApp 💚. #RT https://t.co/M0DsObrTmS

