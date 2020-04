Le HP Envy 15 s’attaque au MacBook Pro aux côtés de la gamme Envy 2020

HP a remanié sa gamme d’ordinateurs portables Envy 2020, avec des modèles de 13 à 17 pouces équipés des derniers processeurs Intel Core de 10e génération Series H. Axées sur les créateurs plus que sur les joueurs, les versions actualisées Envy 13, Envy x360 13, Envy 15, Envy x360 15 et Envy 17 offrent des options haut de gamme, telles que des écrans OLED avec une résolution 4K, des charnières à 360 degrés et une luminosité pouvant atteindre 600 nits.

HP Envy 15 et Envy x360 15

Véritable concentré de la gamme, le Envy 15 — et son grand frère à 360 degrés avec une charnière, le Envy x360 15 — est la réponse de HP au MacBook Pro de 16 pouces. Cela signifie que HP ne peut pas faire l’impasse sur la puissance, et c’est évidemment ce que l’on retrouve sous son boîtier en aluminium.

Le Envy 15 est équipé de processeurs Intel de 10e génération Core i9 Series H et de cartes graphiques GeForce RTX 2060, avec un nouveau système de refroidissement par chambre à vapeur. Il dispose d’une capacité de stockage SSD PCIe de 2 To (avec un RAID 0 en option), d’une connectivité Wi-Fi 6, de Bluetooth 5, de deux ports Thunderbolt 3 et d’un port HDMI. Il peut piloter jusqu’à trois écrans externes simultanément, selon HP.

Quant à son propre écran, le Envy 15 est doté d’un panneau UDH AMOLED de 15,6 pouces avec une dalle en verre multitouch et bord à bord. Il est certifié HDR-400 avec une luminosité de 600 nits et prend en charge 100 % de la gamme de couleurs DCI-P3. HP le termine avec un revêtement antireflet. En haut, on retrouve une webcam HD avec un cache d’intimité, tandis que la batterie fonctionne à 83 Wh. Il sera mis en vente en juin, à partir de 1 429 euros.

Uu modèle moins onéreux

Le Envy x360 15, quant à lui, sera disponible en versions Intel et AMD. Il y aura des modèles Intel Core i5 et Core i7, ainsi que des modèles dotés d’une puce AMD Ryzen 5 et 7. Dans les deux cas, il y aura un écran tactile IPS de 15,6 pouces d’une résolution full HD — avec une dalle OLED 4K en option — tandis que les modèles Intel ont des cartes graphiques Iris Plus et les versions AMD utilisent des GPU Radeon.

Le Wi-Fi 6 et le Bluetooth 5 sont intégrés, ainsi que l’USB Type-C et l’audio Bang & Olufsen. Le pavé tactile est également 17 % plus grand qu’auparavant. Il est proposé à partir de 899 euros pour le modèle AMD et de 1 099 dollars pour le modèle Intel.

HP Envy 13 et Envy x360 13

Parmi les autres modèles de la gamme Envy 2020, les modèles Envy 13 et Envy x360 13 de 13,3 pouces parviennent à faire tenir leur écran dans presque l’empreinte d’un ordinateur portable de 11 pouces. Le Envy 13 proposera un choix de puces Intel Core i5 et i7 de 10e génération de la Series G d’Intel, tandis que l’écran est une dalle tactile IPS d’une résolution full HD, et il est doté dune carte graphique Intel Iris Plus. Selon HP, l’autonomie de la batterie pourrait atteindre plus de 15 heures.

Les connectivités Wi-Fi 6 et Bluetooth 5 sont inclus, et il y a un port Thunderbolt 3 aux côtés de l’USB Type A. La webcam grand-angle de HP a un volet de confidentialité, et il y a aussi un capteur d’empreintes digitales. Elle sera mise en vente début mai, à partir de 829 euros.

La Envy x360 13, quant à lui, utilise les processeurs Ryzen 7 d’AMD avec une puce graphique Radeon. Il est également équipé d’un écran tactile de 13,3 pouces d’une résolution full HD, mais avec une charnière à 360 degrés. Selon HP, l’autonomie de la batterie devrait atteindre 19,5 heures, bien que le périphérique soit équipé d’une connectivité Wi-Fi 5 et ne dispose pas de la connectivité Thunderbolt. Il arrivera début mai et sera proposé à partir de 999 euros.

HP Envy 17

Le plus grand des nouveaux ordinateurs portables, le HP Envy 17, est doté d’un écran de 17,3 pouces, ce qui est assez amusant. Il utilise les processeurs Intel Core de 10e génération Series G, avec le choix de la mémoire Intel SSD et Intel Optane. Il est également équipé de cartes graphiques NVIDIA GeForce MX330.

Le WiFi 6 et le Bluetooth 5 sont présents, tout comme l’audio Bang & Olufsen. L’écran Full HD ou UHD utilise un panneau IPS et prend en charge le multitouch, en plus d’un capteur d’empreintes digitales, d’un clavier numérique et d’une autonomie de batterie pouvant atteindre 11 heures en utilisation mixte. Il pèse un peu plus de 2,5 kg et dispose de ports USB Type-C et Type-A, ainsi que d’une sortie HDMI.

Le Envy 17 est disponible début mai à partir de 949 euros.