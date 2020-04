Windows 10 améliore la façon dont les utilisateurs définissent les applications par défaut

Windows 10 vous permet de choisir l’application par défaut que vous souhaitez utiliser pour ouvrir des types de fichiers spécifiques — mais cela peut être un peu difficile de le faire. Ces derniers jours, Microsoft a publié une nouvelle version preview de Windows 10, et le plus grand changement est une refonte de la page des paramètres qui permet aux utilisateurs de configurer les applications par défaut.

La gestion des applications par défaut sur un appareil Windows 10 est possible à partir de l’application Paramètres, et dans une prochaine version du système d’exploitation, les utilisateurs pourront rechercher dans la liste toutes sortes d’informations, y compris les types de fichiers et les protocoles.

Cela signifie qu’il est beaucoup plus rapide de définir une nouvelle valeur par défaut sans avoir à faire défiler manuellement la liste pour rechercher un élément spécifique.

« Au fil des ans, nous avons apporté un certain nombre d’améliorations aux paramètres en fonction de vos commentaires, et nous sommes heureux de vous faire part que la prochaine version commence à être mise en place. Nous avons ajouté la possibilité de rechercher dans les listes de types de fichiers, de protocoles et d’applications lors de la définition d’une valeur par défaut », explique Microsoft.

Selon Microsoft, ce nouveau changement se met progressivement en place, de sorte que seule une partie des Insiders en dispose pour l’instant. En fonction des réactions, le changement sera mis en œuvre pour un plus grand nombre d’utilisateurs dans les semaines à venir. « Ce changement est actuellement disponible pour 50 % des Insiders inscrits dans le canal Rapide alors que nous évaluons la qualité. Nous vous tiendrons au courant de l’évolution de ce déploiement. Essayez-le dès qu’il sera disponible sur votre appareil et faites-nous savoir quelles améliorations vous souhaiteriez voir ensuite », précise Microsoft.

Pas de date de publication

L’évolution de l’application Paramètres n’est pas une surprise, car elle est censée remplacer entièrement le panneau de contrôle à un moment donné dans le futur. Microsoft veut complètement supprimer le Panneau de configuration de Windows 10, donc ce que la société fait en ce moment, c’est de migrer toutes les options de configuration vers l’application Paramètres, tout en rendant la nouvelle version plus simple pour tout le monde.

À l’heure actuelle, on ne sait pas quand la nouvelle application est censée être disponible pour tout le monde.