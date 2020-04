Le design du OnePlus 8 et la couleur Glacial Green officiellement révélés

Comme nous en avons l’habitude maintenant, nous obtenons des informations préalables à l’annonce de nouveaux produits de sources non officielles. Cependant, il arrive que certaines entreprises semblent plus qu’heureuses de faire elles-mêmes du teasing.

D’une part, cela peut limiter ce que l’entreprise a encore à annoncer le jour venu. D’autre part, cela contribue à alimenter la médiatisation parmi les fans. Heureusement pour les fidèles de OnePlus, la société a plus à dire que simplement des mots sur le OnePlus 8.

Beaucoup de choses sur OnePlus 8 sont déjà connues et de nombreux détails ont été fournis par OnePlus elle-même. L’écran Fluid AMOLED avec un rafraîchissement de 120 Hz est l’un des points forts de l’appareil, tout comme la charge sans fil rapide (mais incompatible avec la norme Qi) annoncée il y a quelques jours. Ensuite, on retrouve le processeur Snapdragon 865 de Qualcomm avec la 5G, une mémoire vive LPDDR5 rapide et un stockage UFS 3.0 et vous avez à peu près une idée de ce que serait le smartphone de l’intérieur.

Maintenant, OnePlus donne un aperçu de ce à quoi le smartphone ressemble de l’extérieur. L’entreprise parle de l’évolution des matériaux des smartphones au fil des ans, du plastique au verre en passant par le métal.

OnePlus a fait le même parcours et se trouve maintenant sur ce que OnePlus décrit comme une 5e génération de verre dépoli opaque.

Une couleur encore spectaculaire ?

Mais, la vidéo ne s’arrête pas là. « Elle donne une sensation de texture à la coque arrière, presque comme de la soie », affirme-t-elle. Et, c’est encore mieux quand la lumière s’y reflète, ce que le PDG, Pete Lau, a adoré avec le nouveau coloris « Glacial Green ».

Un autre élément de design que le OnePlus 8 portera est un châssis plus fin, probablement dû au fait d’avoir un écran à bord incurvé et un dos en verre à bord incurvé. Sans surprise, OnePlus est restée discrète sur la couleur « Interstellar Glow », et elle pourrait en fait attirer plus d’attention que la couleur préférée du PDG.