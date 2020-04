La version 2004 de Windows 10 officiellement nommée May 2020 Update ?

Microsoft devrait lancer une nouvelle mise à jour des fonctionnalités de Windows 10 au printemps, et la société a déjà confirmé qu’elle serait livrée en version 2004. Mais en ce qui concerne le nom officiel de cette mise à jour, l’entreprise est restée complètement hermétique, même si nous sommes censés être qu’à un mois du moment où les premiers appareils de production l’obtiendront.

Cependant, selon une récente découverte, la version 2004 de Windows 10 utilisera le nom que tout le monde attend et qui s’aligne parfaitement sur ses prédécesseurs.

Tero Alhonen a révélé sur Twitter que la dernière version de Windows 10 livrée en avant-première dans le cadre du programme Windows Insider comporte un indice selon lequel la version 2004 de Windows 10 pourrait s’appeler : May 2020 Update. Évidemment, c’est tout à fait logique après la sortie de la mise à jour November 2019 Update, et May 2019 Update.

Microsoft semble s’en tenir à son approche consistant à nommer les mises à jour des nouvelles fonctionnalités en fonction du mois de leur livraison. May 2019 Update sera donc très probablement disponible pour les appareils de production dans une trentaine de jours.

Le numéro de version de chaque version est également un indicateur du moment où la build RTM a été approuvée. Dans notre cas, la version 2004 de Windows 10 est censée être finalisée ce mois-ci — les deux premiers chiffres représentent l’année où une mise à jour est effectuée (2020), tandis que les deux autres chiffres indiquent le mois (le quatrième mois), donc cette version devrait être terminée en avril 2020.

Microsoft Windows 10 (Manganese) pic.twitter.com/pjDWiDbeqe — Tero Alhonen (@teroalhonen) April 8, 2020

Lancement en mai

Microsoft envoie généralement les mises à jour de nouvelles fonctionnalités environ un mois après la fin de la build RTM, donc voilà, nous avons maintenant le nom et la date de sortie de la nouvelle mise à jour des fonctionnalités de Windows 10.

Bien sûr, Microsoft n’a pas encore confirmé que la mise à jour May 2019 Update de Windows 10 serait livrée le mois prochain, mais de plus amples informations à ce sujet devraient être communiquées très bientôt.