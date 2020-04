Le Pixel 4a de Google pourrait être lancé prochainement, sans version XL

Il y a eu beaucoup de rumeurs et de fuites sur le Pixel 4a de Google, mais elles commencent à se répandre encore plus aujourd’hui. 9to5Google a publié ce qu’il prétend être un ensemble complet de spécifications pour le Pixel 4a, et le plus intrigant de tout, la fuite mentionne que Google ne sortira pas un Pixel 4 a XL. Le Pixel 4a va plutôt répartir la différence de taille entre les modèles précédents, avec un écran de 5,8 pouces qui est un peu plus grand que le Pixel 3a de 5,6 pouces, mais légèrement plus petit que le Pixel 3a XL de 6 pouces.

La plupart de ce qui a été rapporté vont de pair sur ce que nous avons déjà entendu à propos du Pixel 4a, comme le fait qu’il disposera du processeur Snapdragon 730, de 6 Go de RAM et un seul objectif de 12,2 mégapixels à l’arrière. Il serait également équipé d’une prise casque. Cependant, il y a quelques nouveaux détails intéressants, comme le fait que son écran va avoir une résolution de 2 340 x 1 080 pixels, ce qui indique un ratio légèrement plus grand.

À l’arrière, il n’y aura qu’une seule caméra. Il s’agit d’un capteur de 12,2 mégapixels, avec une stabilisation optique et électronique de l’image, et une mise au point automatique bien sûr. Elle sera capable d’enregistrer des vidéos 4K à 30 images par seconde ou 1080p jusqu’à 120 images par seconde. Il y aura également un mode 240 fps, mais qui sera limité à une résolution 720p. La caméra frontale est de 8 mégapixels et possède un objectif à 84 degrés. Il est positionné derrière un trou dans l’écran, plutôt qu’une encoche.

Selon le rapport de 9to5Google, le Pixel 4a aura un écran OLED comme le Pixel 3a, ce qui est encore une rareté parmi les autres smartphones abordables. La publication indique également qu’il pourrait être livré en seulement deux variantes de couleur : « Simplement Noir » et « À peine bleu ».

Il n’est pas surprenant que le Pixel 4a ressemble beaucoup au Pixel 4, mais ne vous attendez pas à ce qu’il obtienne la plupart de ses caractéristiques distinctives de son grand frère. Il semblerait que le Pixel 4a ne pourra pas se vanter de la reconnaissance faciale, et les capteurs radar Soli qui permettent de faire des gestes de la main ne seront pas incrustés. En outre, la puce Pixel Neural Core, l’outil d’apprentissage automatique de Google utilisé sur les appareils pour améliorer les performances, ne serait pas incluse.

Un prix très attractif ?

Quant à la date de sortie de cet appareil, 9to5Google donne une vague estimation de « n’importe quand dans le mois ou les deux mois à venir ». Étant donné que Google a annoncé le Pixel 3a lors de la conférence Google I/O 2019, il n’aurait pas été étonnant de voir son successeur cette année lors de la I/O 2020. Mais, celle-ci a été annulée.

En outre, une nouvelle photo publiée par TechDroider sur Twitter montre ce qui est supposé être la boîte du Pixel 4a. L’image ne donne pas beaucoup de détails alléchants sur le smartphone, bien que son design général tel qu’il apparaît sur la boîte soit conforme à ce que nous avons vu dans les fuites et les rumeurs.

Google Pixel 4a is On It’s Way … pic.twitter.com/rJclXg1Yqo – TechDroider (@techdroider) April 9, 2020

Quant au coût, Evan Blass a partagé une maquette du Pixel 4a avec un prix de 399 dollars.