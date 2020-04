Samsung n’a pas l’intention de retarder le lancement du futur Galaxy Note 20, selon un nouveau rapport, car la société souhaite toujours que le smartphone soit lancé en août comme prévu initialement.

Des personnes connaissant bien le sujet ont déclaré au Korea Herald que Samsung a déjà commencé à faire les préparatifs nécessaires pour le lancement du Galaxy Note 20, bien que pour l’instant, la société n’ait toujours pas pris de décision concernant l’événement lui-même.

Bien sûr, la première option serait de lancer l’appareil devant un public physique, mais étant donné la pandémie de coronavirus en cours, la firme sud-coréenne envisage également de reporter l’annonce du « Galaxy Note 20 » sur le Web pour un début exclusivement en ligne.

« Les préparatifs sont en cours pour le lancement du futur Galaxy Note, et il n’y a pas de retard », ont déclaré des personnes connaissant bien le sujet, selon la source. « Mais concernant un événement physique, les choses restent à discuter, nous envisageons des mesures comme un événement en ligne ».

L’événement en ligne est le scénario le plus probable pour le lancement du Galaxy Note 20, d’autant plus que la quasi-totalité du monde est en quarantaine et que d’autres géants de la technologie ont également annulé leurs événements physiques.

Un événement uniquement en ligne

Par exemple, Apple, Microsoft, Google, Facebook et d’autres sont passés à des événements numériques, car la pandémie de coronavirus a affecté certaines de leurs plus grandes conférences annuelles. C’est à peu près la seule façon de ne pas affecter le calendrier en allant de l’avant sans augmenter le risque d’infection.

Samsung est évidemment restée très discrète sur ses plans concernant le Galaxy Note 20, mais la société a eu un peu de chance en lançant le Galaxy S20 en février, juste avant le début de l’épidémie. Reste à voir si elle sera en mesure d’organiser un événement physique en août, mais étant donné la pandémie, il ne fait aucun doute que tout le monde souhaite que tout soit terminé le plus rapidement possible.