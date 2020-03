La date de lancement de l’iPhone 9 pourrait être proche

Un certain nombre de rumeurs avaient laissé entendre que l’iPhone 9 pourrait bientôt arriver, et il est très probable que celles-ci soient réelles. En effet, des étuis pour le smartphone auraient été envoyés à de grands revendeurs aux États-Unis, comme Best Buy.

Cette affirmation, ainsi qu’une photographie de l’une des caisses, provient d’un informateur s’adressant à 9to5Mac. Si celle-ci est authentique, cela signifierait probablement que l’iPhone 9 pourrait être lancé imminemment, car il est peu probable que le stock de caisses soit envoyé bien avant le lancement.

Quant à la date exacte de lancement de l’iPhone 9, elle n’est toujours pas claire. La source affirme que les revendeurs ont reçu l’ordre de ne pas vendre les étuis avant le 5 avril, mais c’est un dimanche, ce qui est un jour très improbable pour le lancement d’un nouveau produit.

Cependant, il est peu probable qu’Apple souhaite que les étuis soient connus avant l’annonce de l’iPhone 9, donc nous pourrions bien le voir arriver avant cela — ce qui signifierait une annonce avant le 5 avril. Une fuite avait même déjà signalé une annonce le 31 mars, c’est-à-dire aujourd’hui au moment où vous lisez cet article, mais aucune autre source a appuyé cette information.

Néanmoins, la seule vraie raison de douter d’un lancement prochain est la perturbation causée par le coronavirus, mais un certain nombre de rapports affirment qu’Apple se remet sur les rails. Plus récemment, un rapport de Bloomberg a suggéré que les employés d’Apple se sont largement adaptés au télétravail et que de nombreux produits Apple sont en voie de lancement cette année. L’iPhone 9 n’a pas été spécifiquement mentionné, mais les nouveaux iPad abordables et la gamme d’iPhone 12 l’ont été, il n’y a donc aucune raison que le smartphone abordable d’Apple ne soit pas également sur la bonne voie.

Rien de neuf sur la photo

Quant à l’image de l’étui lui-même, elle ne nous montre pas grand-chose, à part une caméra découpée dans le coin supérieur gauche de l’arrière – pas une surprise évidemment. Cependant, il y a deux choses à noter. Premièrement, l’image est celle d’une coque de UAG, qui est une grande marque qui pourrait bien avoir des informations de lancement à l’avance. Il est donc très probable que ses coques auraient pu être envoyées aux revendeurs sur la base d’informations précises sur le calendrier de lancement.

Deuxièmement, le smartphone est connu comme le « New iPhone 4.7″ 2020 », ce qui nous dit tout d’abord qu’il faut s’attendre à un écran de 4,7 pouces, comme on l’avait entendu dire, mais ensuite, cela n’inclut aucun des noms possibles que nous attendions pour le nouvel iPhone. Les rumeurs précédentes pointaient probablement vers l’iPhone 9, ou à défaut l’iPhone SE 2.

Allez Apple !