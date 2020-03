L’appareil photo instantané Polaroid Now associe un look classique à des fonctions de base

La marque Polaroid a connu de multiples péripéties au cours des 10 dernières années. Après que la société a annoncé qu’elle abandonnait son format de film instantané, Impossible Project l’a ressuscité en 2011. Puis en 2017, Impossible Project a ramené la marque sous la forme de « Polaroid Originals » avec un appareil photo appelé OneStep 2, suivi du OneStep+ en 2018.

Aujourd’hui, Polaroid est de retour avec un nouvel appareil photo instantané, qui s’inspire de ses modèles classiques à impression instantanée : le Polaroid Now. Cet appareil photo à pellicule présente un design classique avec des améliorations mineures, mais évidentes, notamment un design plus arrondi pour une meilleure adhérence. Polaroid indique que le nouveau design est plus facile à tenir et plus fonctionnel. Les utilisateurs ont accès au meilleur de la photographie instantanée, ainsi qu’à des fonctions utiles comme le précis flash du fabricant, et la prise en charge directe de la double exposition.

Bien que les appareils numériques aient largement dominé le marché de la photographie, la photographie instantanée sur papier a fait un petit retour en trombe ces dernières années. Ce support s’est avéré populaire auprès des jeunes générations qui souhaitent avoir un accès instantané aux photos qu’ils prennent, ce qui leur évite de commander des tirages en ligne et d’attendre leur expédition.

L’appareil Polaroid Now est doté d’un autofocus, ce qui signifie que les utilisateurs n’ont pas à faire la mise au point manuelle de l’objectif de l’appareil pour obtenir une photo nette. L’autofocus fonctionne indépendamment du fait que le flash soit activé ou non par l’appareil photo pendant la prise de vue.

Le Polaroid facilite également les prises de vue expérimentales grâce à l’inclusion d’une fonction de double exposition, qui permet au photographe de prendre deux photos sur le même papier photo. Cette fonction peut être utilisée pour capturer des effets aléatoires, tels que des lumières superposées sur un portrait ou la combinaison de photos de personnes et de nature.

Moins de 130 euros

Parmi les autres caractéristiques, citons un retardateur, qui est une ancienne méthode de capture de soi, des objectifs de 40 et 35 mm, la prise en charge des films i-Type, un compteur à LED pour suivre le nombre de photos et une batterie qui peut être rechargée grâce à un câble micro USB. En ce qui concerne l’amélioration de l’autonomie, le nouvel appareil photo peut soi-disant filmer 15 packs complets de films sur une seule charge.

L’appareil photo sera lancé pour 129,99 euros dans plusieurs options de couleur, dont le blanc, le noir, le bleu, le vert, l’orange, le rouge et le jaune.