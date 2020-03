Huawei lance son enceinte connectée Sound X sans IA...

Si vous pensiez que le HomePod d’Apple était en retard sur le marché des enceintes connectées, vous avez probablement oublié qu’un autre grand fabricant de smartphones n’en possède toujours pas. Huawei a bien annoncé hier une nouvelle enceinte connectée sans fil. Mais la qualifier d’intelligente pourrait être un peu exagéré si l’on considère, quelque peu ironiquement, qu’elle ne semble pas intégrer le nouvel assistant intelligent de Huawei.

La Huawei Sound X ressemble plus à une enceinte de Sonos qu’à une enceinte Amazon Echo, même si elle ressemble à un petit Mac Pro (2013) combiné à une enceinte Google Home. Et, oui, il y a aussi un « tissu sans couture » en bas de l’enceinte. Quatre mois environ après ses débuts en Chine, la nouvelle enceinte connectée de Huawei va être déployée à l’échelle mondiale dans les mois à venir.

L’enceinte a été fièrement réalisée en collaboration avec la société française Devialet et elle est livrée avec toutes les promesses d’une enceinte Bluetooth sans fil haut de gamme. Sa particularité ? Vous pouvez simplement tapoter sur votre nouveau Huawei P40 et utiliser la Sound X comme un haut-parleur à 360° pour la musique ou la vidéo lue sur un smartphone Huawei. Tout comme la version chinoise, la Sound X est livrée avec des woofers de 3,5 pouces dans une configuration « push-push », et la technologie Speaker Active Matching (SAM) de Devialet.

Les doubles woofers minimisent la distorsion du son causée par les vibrations des haut-parleurs, tandis que la SAM est conçue pour reproduire le son exactement tel qu’il a été enregistré.

Pas d’assistant vocal

Il est assez étrange que Huawei n’ait pas profité de l’occasion pour intégrer son nouvel assistant intelligent dans la Sound X. Oui, Huawei a maintenant Celia, son propre assistant vocal personnel, qui arrive avec le P40 prêt à répondre à vos questions et à vos commandes. Cela ne semble peut-être pas offrir quelque chose de complètement nouveau, mais cela rapproche Huawei du remplacement des services de Google, en l’occurrence Google Assistant.

Richard Yu, directeur des affaires grand public de Huawei, a déclaré que Celia serait éventuellement lancée dans plus de pays, mais « au début, vous pouvez utiliser la Sound X comme une enceinte Wi-F et Bluetooth ». Il a ajouté « qu’à l’avenir, avec notre nouvelle mise à niveau logicielle, vous pourrez en faire une enceinte connectée ».

Huawei n’a pas encore annoncé de date de lancement ni de prix pour le modèle à l’international. L’enceinte est actuellement vendue pour 1 999 yuans (260 euros) en Chine — beaucoup moins chère qu’une enceinte Devialet, mais plus chère qu’une Amazon Echo ou Google Home.