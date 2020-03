Google annoncera une mise à jour critique de Chrome la semaine prochaine

Google a récemment annoncé qu’elle mettait en pause les principales mises à jour de Google Chrome en raison de la pandémie de coronavirus, alias COVID-19, afin de fournir aux développeurs davantage de raisons de s’inquiéter, étant donné le travail de compatibilité qu’ils doivent généralement effectuer après les versions. La société partage désormais davantage d’informations sur la manière dont elle prévoit de maintenir le navigateur.

Tout d’abord, la version stable de Chrome que la majorité des utilisateurs utilisent actuellement recevra une mise à jour majeure dès la semaine prochaine. Cependant, ce qu’il est important de savoir, c’est que cette mise à jour n’inclura que des correctifs de sécurité et des corrections critiques pour l’actuelle version de Chrome. Cette mise à jour ne sera donc pas une nouvelle version majeure, mais uniquement les correctifs dont nous avons absolument besoin pour Chrome 80.

D’autre part, Chrome 81 est proche de voir le jour, car Google précise qu’elle va arriver dans la semaine du 7 avril. Dans le même temps, Google a décidé de complètement délaisser Chrome 82, de sorte qu’après la version 81, la société passera directement à Chrome 83.

« M83 sera publié trois semaines plus tôt que prévu et comprendra tous les travaux de M82, car nous avons annulé la sortie de M82 (tous les canaux) », indique Google.

En d’autres termes, Chrome 83 est la prochaine mise à jour majeure après Chrome 81, et selon le calendrier existant, elle devrait atterrir à la mi-mai.

Une surveillance accrue

À partir de cette semaine ou de la suivante, tous les autres canaux de Chrome devraient recommencer à recevoir les mises à jour normalement. Chrome 81 continuera à être une version bêta, tandis que Chrome 83 passera sur le canal Dev. « Nous continuons à surveiller de près que Chrome et Chrome OS sont stables, sécurisés et fonctionnent de manière fiable. Nous tiendrons tout le monde informé de tout changement de notre calendrier sur notre blog de sortie et partagerons des détails supplémentaires sur le calendrier dans le groupe des développeurs Chromium, si nécessaire », déclare Google.

Quoi qu’il en soit, Google promet de surveiller de près la situation et de maintenir Chrome et Chrome OS stables pendant cette période critique.