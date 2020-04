L’application Google Messages aurait supprimé des messages depuis l’année dernière

Les applications de messagerie textuelle ne sont pas vraiment sophistiquées et riches en fonctionnalités. On ne peut pas faire grand-chose avec le protocole SMS, sauf si l’application prend également en charge le système MMS plus ou moins défunt ou, dans le cas de Google, le nouveau protocole RCS que certains essaient de pousser.

Mais, cela ne veut pas dire que ces applications ne peuvent pas se tromper, tout comme l’application Messages de Google qui fait apparemment disparaître les messages depuis près d’un an maintenant.

D’une part, les bugs qui datent de plus d’un an ne sont pas vraiment rares. D’un autre côté, étant donné la large utilisation de l’application Google Messages et la gravité de ce bug, on pourrait penser que les gens auraient fait beaucoup de bruit pour attirer l’attention de Google.

L’une des raisons peut être due au caractère aléatoire du bug. En plus des messages texte qui disparaissent au hasard, certains utilisateurs ont également signalé divers problèmes. Il s’agit notamment de messages erronés ou de messages identifiés comme provenant d’un mauvais expéditeur.

Le plus inquiétant est peut-être le fait que l’application plante avant que tous les messages ne disparaissent complètement.

Un bug aléatoire ?

Malheureusement, les corrections sont tout aussi aléatoires et incohérentes, certains signalant qu’un simple effacement du cache de l’application est une solution efficace. D’autres ont eu recours à un retour à une version par défaut, tandis que d’autres encore ont essayé de faire une réinitialisation d’usine de leur smartphone.

Les plaintes sur le forum d’assistance de Google remontent à janvier de l’année dernière, mais elles ont repris de plus belle. Ce bug peut être particulièrement problématique aujourd’hui, car le confinement a obligé les gens à recourir davantage au SMS et à Internet pour rester en contact.

Google n’a même pas encore reconnu le problème qui date de plus d’un an, et encore moins préparé une solution à installer par les utilisateurs.