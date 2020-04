Spotify propose son application Spotify Kids pour les enfants en France

Spotify étend le déploiement de son application pour enfants, ce qui est plutôt une bonne nouvelle étant donné que de plus en plus d’enfants doivent rester chez eux pendant les périodes de confinement. L’entreprise a annoncé qu’elle lançait aujourd’hui Spotify Kids aux États-Unis, au Canada et en France.

L’application iOS/Android sans publicité est uniquement disponible pour les abonnés Spotify Premium Family et propose un contenu adapté aux enfants de trois ans et plus. Spotify a lancé l’application pour la première fois en Irlande en octobre, et depuis lors, elle a procédé à de multiples ajustements du produit, bien que l’application soit toujours considérée comme étant en version bêta.

Spotify a conçu l’application Kids en partant des besoins des parents et des enfants. Pour les parents, cela offre la tranquillité d’esprit que les enfants ne rencontrent pas accidentellement des paroles inappropriées, par exemple, ou des chansons avec des thèmes qui correspondent davantage aux adultes. Pour s’assurer que cela reste le cas, les éditeurs de Spotify organisent à la main le contenu de l’application Kids en suivant un ensemble de directives sur ce qui ne convient pas aux enfants. Elle n’utilise pas d’algorithmes pour sélectionner ce qui est inclus, comme le fait l’application dérivée YouTube Kids.

Au lieu d’être un produit entièrement à la demande, Spotify Kids propose des listes de lecture pour les petits axées sur des catégories telles que les films, la télévision, les histoires ou diverses activités. À mesure que les enfants grandissent, ils peuvent également vouloir suivre leurs artistes préférés dans l’application.

Du contenu personnalisé

L’application peut également être personnalisée par tranche d’âge. Pour les plus jeunes, il y a des illustrations et du contenu basés sur des personnages destinés à l’ensemble préscolaire comme des berceuses. Les enfants plus âgés verront une expérience plus détaillée et auront accès à des pistes plus populaires qui sont également adaptées à l’âge.

Dans les cinq mois qui ont suivi son lancement, Spotify indique que l’application compte désormais plus de 8 000 chansons dans son catalogue, soit une augmentation de 30 %, et que 50 % de ce contenu est localisé.

Alors, prêt à mettre vos bambins à Spotify ?