Comme distraction, Minecraft débloque une collection gratuite de contenu éducatif

Avec la pandémie du coronavirus, alias COVID-19, beaucoup de choses se sont arrêtées, y compris le secteur de l’éducation. Dans de nombreuses régions du monde, notamment en France, les écoles sont fermées jusqu’à ce que l’épidémie soit passée, et les universités et lycées sont passés à un enseignement en ligne. Afin d’aider à garder le cap de l’éducation, Mojang et Microsoft ont lancé une collection gratuite de contenu éducatif pour Minecraft sur le Minecraft Marketplace.

Le responsable de la division Xbox, Phil Spencer, s’est adressé à la communauté Minecraft mardi, annonçant une nouvelle catégorie « Education » sur le Marketplace, conçue pour aider les étudiants maintenant confinés à la maison.

« Nous vivons à une époque sans précédent », a écrit Spencer. « La pandémie du COVID-19 a eu un impact sur la vie des gens du monde entier et a changé notre façon de vivre notre vie quotidienne. Chez Microsoft, nous nous demandons constamment ce que nous pouvons faire pour aider les gens en cette période difficile ».

« Les enseignants du monde entier font tout ce qu’ils peuvent pour fournir des leçons numériques pour le demi-milliard d’étudiants qui ne sont pas scolarisés en raison de la pandémie du COVID-19 », a écrit Sofia Dankis de Mojang sur le blog de Minecraft. « Ce n’est pas une tâche facile et nous voulons faire notre part pour aider à garder les jeunes esprits aiguisés et stimulés ».

Mojang a mis à disposition quelques leçons de Minecraft : Edition Education sur le Minecraft Marketplace, téléchargeables gratuitement pour tous ceux qui possèdent l’édition Bedrock du jeu. Les leçons de l’équipe Minecraft comprennent la Station Spatiale Internationale et l’Œil humain, mais ces missions créées par Mojang ne représentent qu’une petite partie de ce qui est offert.

Contenu disponible jusqu’au 30 juin

C’est parce que Mojang a également produit 10 leçons des créateurs de la communauté Marketplace gratuitement dans le cadre de cette promotion. Les leçons donnent aux joueurs la possibilité d’explorer l’histoire grecque, la biologie marine, les abeilles et même les fractales, de sorte que cette collection de 12 leçons couvre un assez large éventail de sujets.

Toutes ces leçons peuvent être téléchargées gratuitement sur le Marketplace jusqu’au 30 juin 2020, ce qui vous donne un peu plus de trois mois pour les récupérer. La liste complète des leçons peut être consultée sur le Marketplace, et elles sont compatibles avec tout appareil qui exécute l’édition Bedrock du jeu.