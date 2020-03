Firefox Better Web permet de surfer sur le Web (partiellement) sans publicité pour un coût mensuel

Mozilla, l’organisation à but non lucratif à l’origine du navigateur Firefox, explore depuis quelques années de nouveaux modèles de revenus, notamment des options qui ne reposent pas sur la publicité.

L’équipe a maintenant lancé un programme « Test Pilot » pour Firefox Better Web, un service que Mozilla a lancé l’année dernière. Il permet de payer une redevance mensuelle pour accéder à un certain nombre de sites Web sans publicité.

L’avantage est que vous obtenez une expérience de navigation plus propre, plus rapide, plus sûre et plus privée et que votre argent contribue à financer Firefox, les éditeurs Web participants et Scroll (la société à l’origine de la technologie de Firefox Better Web).

L’inconvénient est que Scroll ne répertorie que quelques dizaines de sites Web populaires qui participent à ce jour à son initiative, ce qui signifie qu’il y a de fortes chances que la plupart des sites Web que vous visitez essaient encore de vous montrer des publicités, même si vous payez. Vous pouvez toujours contourner ce problème en utilisant un bloqueur de publicités en plus de Scroll — et vous pouvez toujours soulager votre conscience en effectuant des contributions ponctuelles, occasionnelles ou récurrentes directement sur les sites Web que vous visitez.

Néanmoins, à une époque où l’insatisfaction face à la nature envahissante de la publicité ciblée semble être en hausse, il est intéressant de voir les différentes approches adoptées par les fabricants de navigateurs. Google a pris des mesures pour bloquer par défaut certains types d’annonces dans son navigateur Chrome, mais en tant qu’entreprise qui tire une grande partie de ses revenus de la publicité, il est peu probable que Google bloque toutes les annonces de sitôt.

2,5 dollars par mois

Mozilla, quant à elle, propose par défaut une « protection de suivi renforcée » qui bloque un grand nombre des dispositifs de suivi tiers qui permettent de diffuser des annonces. S’associer à Scroll pour proposer une option sans publicité, basée sur un abonnement, représente une nouvelle opportunité d’augmenter les revenus tout en améliorant l’expérience de navigation sur le Web de ses utilisateurs.

Cela dit, la part de marché de Firefox a diminué ces dernières années. Il est peu probable que Firefox Better Web de Mozilla ait un impact énorme sur le fonctionnement de l’internet à court terme. Mais si vous voulez essayer le service (en bêta test pour le moment et disponible uniquement aux États-Unis), Mozilla propose des abonnements à moitié prix pour les 6 premiers mois — au lieu de payer 5 dollars par mois, vous pouvez vous inscrire dès maintenant pour 2,49 dollars par mois sur le site Firefox Better Web. Vous pouvez également vous inscrire maintenant et annuler dans les 48 heures si vous voulez simplement tester sans payer un centime.