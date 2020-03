Chrome 83 sera la prochaine version du navigateur de Google

Après avoir récemment annoncé que les prochaines versions de Chrome et de Chrome OS seront mises en pause pour assurer la stabilité pendant que beaucoup travaillent à distance en raison du coronavirus, Google a maintenant décidé de sauter entièrement la version 82 de Chrome. Nous ferrons donc un bond temporel, passant de Chrome 81 à Chrome 83.

Avant que le géant de la recherche ne prenne la décision de mettre en pause les futures mises à jour, beaucoup pensaient que Chrome et Chrome OS version 81 commenceraient bientôt à être mis à la disposition des utilisateurs. La raison en est que Chrome 81 a déjà atteint la phase bêta. Cependant, Google va probablement lancer Chrome 81 lorsque les employés commenceront à retourner au travail après la levée du confinement lié au coronavirus.

Une fois que Chrome 81 sera publié, il serait logique que la prochaine version du navigateur de Google soit Chrome 82, mais apparemment ce ne sera pas le cas, selon une annonce dans le groupe officiel Chromium de Google.

En effet, l directeur de la gestion des programmes techniques de Google, Jason Kersey, a expliqué dans une publication du groupe que Chrome 82 sera supprimé, en mentionnant : « Alors que nous adaptons nos futurs calendriers de jalons au changement de calendrier actuel, nous avons décidé de sauter la sortie de M82 afin de garantir la sécurité des utilisateurs et de concentrer tous les efforts sur le maintien de la stabilité ».

Il semble donc que Google abandonne le travail effectué pour stabiliser Chrome 81 en vue de sa sortie. À partir de là, Chrome 83 deviendra la version que ceux d’entre nous sur les canaux de publication Dev et Canary utiliseront.

Edge aussi en pause

Bien que Chrome 82 ne va pas sortir, il n’y a pas lieu de s’inquiéter, car la majorité des fonctionnalités prévues pour cette version arriveront probablement avec la version 83 de Chrome à la place, ce qui devrait constituer une mise à jour passionnante une fois que nous serons de l’autre côté de cette crise. Une fois que Google sera en mesure de publier Chrome et Chrome OS 81 un peu plus tard dans l’année, alors seulement, la société commencera à prendre une décision sur le moment de définir la date de sortie prévue de Chrome 83 et de reprendre le cycle de sortie de Chrome.

Étant donné que le nouveau Microsoft Edge suit de près le calendrier de publication de Chromium de Google et le schéma de numérotation des versions, il est probable que Edge ignore également la version 82.