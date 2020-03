S’agit-il du smartphone de gaming Lenovo Legion Phone ?

La gamme de produits Legion de Lenovo comprend actuellement des ordinateurs de bureau et des ordinateurs portables de gaming. Mais cette année, la société prévoit de lancer le premier smartphone Legion — le Legion Phone. Nous savons déjà qu’il sera alimenté par le dernier processeur de Qualcomm, le Snapdragon 865, car le géant de l’électronique nous en a parlé en février.

Maintenant, nous savons aussi à quoi ressemblera le prochain smartphone de gaming Lenovo Legion, grâce à une série d’images découvertes par Pricebaba. Selon le site Web, ces images ont été trouvées sur le site du brevet CNIPA de Chine, et ce qu’elles montrent est un design plutôt chargé. Mais, c’est un peu comme pour tous les produits de gaming. D’un point de vue pratique, le smartphone Legion semble partager certaines caractéristiques avec d’autres smartphones de jeu que nous avons vu par le passé.

Pour commencer, tout le panneau arrière semble transparent. Les images montrent le smartphone dans une couleur gris métallique, avec ce qui semble être une deuxième variante rouge. À l’inverse, les images présentent des LED sous le panneau qui s’allument à travers le support transparent. Dans les images, la coloration met en évidence une forme de shuriken au centre du dessin. Les détails sont cohérents avec l’image de marque Legion.

Comme le ASUS ROG Phone II, il semble avoir deux ports USB-C — un en bas et un sur le côté. Cela permet de brancher des accessoires de connexion et/ou de charger le smartphone et d’utiliser des écouteurs USB-C en même temps, sans aucun encombrant dongle.

Et comme le smartphone de gaming Nubia Red Magic II, le smartphone Legion pourrait avoir un ventilateur de refroidissement sous le capot. Ce n’est pas certain à 100 %, mais le mot « cool » et une image de ce qui ressemble à un ventilateur sont indiqués à l’arrière du smartphone.

Un monstre ?

Parmi les autres détails figurant au dos du smartphone, on trouve la mention d’une batterie d’une capacité 5 050 mAh et du processeur Snapdragon 855 — bien que cela indique probablement que nous sommes en présence d’une photo relativement ancienne du smartphone, puisque le téléphone de gamign Legion devrait en fait être livré avec une puce Snapdragon 865 plus récente.

Le Legion Phone devrait également supporter une charge rapide de 55 W, et les images montrent trois caméras à l’arrière et une caméra à l’avant dans le bord supérieur du smartphone — plutôt qu’un design à encoche ou poinçonné, le Legion Phone semble avoir des bords relativement fins au-dessus et en dessous de l’écran.