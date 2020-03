Le Huawei P40 Pro+ 5G s’affiche avant son lancement

Au moment où j’écris ces lignes, on est à quelques heures du lancement de la gamme Huawei P40, mais alors que le modèle standard et le Huawei P40 Pro ont fait l’objet de nombreuses fuites, un troisième modèle — qui était auparavant connu comme le Huawei P40 Pro Premium Edition — a été plus insaisissable. Mais maintenant, nous pourrions en savoir plus.

La première chose à savoir est qu’il ne s’agit peut-être pas du P40 Pro Premium Edition, car Roland Quandt (une source plutôt fiable) a tweeté le nom de Huawei P40 Pro+ 5G. Donc, à moins qu’il ne s’agisse d’un autre modèle, c’est probablement le nom de l’appareil haut de gamme.

Available in summer — Roland Quandt (@rquandt) March 25, 2020

Mais, Roland Quandt ne s’est pas contenté de tweeter le nom, il a aussi tweeté quelques spécifications, dont un taux de rafraîchissement de l’écran de 120 Hz (alors que la rumeur veut que le Huawei P40 Pro soit à 90 Hz), ainsi que 12 Go de RAM (contre 8 Go sur le Pro) et deux téléobjectifs offrant un zoom optique jusqu’à 10 fois.

Le Huawei P40 Pro+ 5G a apparemment aussi une charge plus rapide que le P40 Pro, mais la batterie est de même taille. À titre de référence, selon des rumeurs antérieures, le Huawei P40 Pro a une batterie d’une capacité de 4 200 mAh et une charge de 40 W.

Le Huawei P40 Pro+ 5G aurait en plus un chipset Kirin 990 (qui est probablement le même que le reste de la gamme), et apparemment il a la même taille que le Huawei P40 Pro, ce qui pourrait signifier qu’il a un écran de 6,58 pouces selon les précédentes rumeurs. Enfin, Quandt affirme que le smartphone sera disponible durant l’été, il pourrait donc y avoir beaucoup d’attente pour l’acheter.

Des informations sur le Huawei P40 Pro

Par ailleurs, Ishan Agarwal a fourni des spécifications détaillées pour le Huawei P40 Pro. Il affirme qu’il possède un écran OLED de 6,58 pouces d’une résolution de 2 640 x 1 200 pixels avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz, un processeur Kirin 990, un capteur d’empreintes digitales incrusté à l’écran, une batterie d’une capacité de 4 200 mAh, une charge filaire de 40W, une charge sans fil de 27 W et une charge sans fil inversée de 5 W.

Quant à la caméra, il comprend apparemment un objectif principal de 50 mégapixels avec une ouverture f/1,9 avec une stabilisation optique de l’image (OIS), une « Movie Cam » de 50 mégapixels avec une ouverture f/1,8 (probablement pour la vidéo), un téléobjectif de 12 mégapixels à ouverture f/3,4 avec OIS, un zoom optique 5x, un zoom hybride 10x et un zoom numérique 50x, et un capteur photo 3D à détection de profondeur. Il y a apparemment aussi une caméra frontale de 32 mégapixels couplée à un capteur de profondeur.

Enfin, le Huawei P40 Pro a apparemment un indice de résistance à l’eau IP68, des dimensions de 158,2 x 72,6 x 8,95 mm et un poids de 209 g. Agarwal a même inclus ce qui semble être une image promotionnelle officielle montrant le smartphone — qui mentionne l’inclusion des FreeBuds 3 si vous passez une précommande.

More Accurate Specs:

6.58″ OLED 90hz 2640×1200 Display, Kirin 990, 50MP Super Sensing Main (F/1.9, OIS)+40MP Movie Cam (F/1.8)+12MP Ultra Sensing Telephoto (F/3.4, OIS, 5X Optical, 10X Hybrid, 50X Digital Zoom)+3D Deep Sensing Camera, 32MP (F/2.2)+Depth Front Camera (1/2) https://t.co/l3M6tF3vcr pic.twitter.com/umZMbEEhU1 — Ishan Agarwal (@ishanagarwal24) March 26, 2020

L’image et les spécifications sont largement conformes à ce que nous avons vu et entendu auparavant, et à l’approche du lancement, elles seront très probablement exactes, mais nous en aurons bientôt la certitude. Rendez-vous à 14h pour la conférence de presse.