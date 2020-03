Google lance la Developer Preview 2 de Android 11

La prochaine version d’Android devrait sortir cet automne. Presque exactement un mois après avoir publié la première Developer Preview pour Android 11, Google publie la seconde. Comme il s’agit d’une preview pour les développeurs, elle n’est pas conçue pour être installée par le grand public, et elle ne comprend pas toutes les fonctionnalités que nous attendons d’Android 11, mais il y a quelques nouveautés dont il faut parler.

En haut de cette liste, il y a une API qui permet à un dispositif pliable de dire aux applications à quel angle la charnière est pliée. Cela pourrait permettre à des dispositifs comme le prochain Surface Duo de Microsoft de changer plus facilement l’état de leur écran si la société l’adopte. Plus généralement, la possibilité pour les appareils Android d’afficher différentes choses en fonction de l’emplacement des charnières devient une caractéristique plus importante, et elle devrait être gérée au niveau du système. D’autres appareils comme les Galaxy Z Flip et Galaxy Fold de Samsung en bénéficieront également.

Google ajoute également une API pour que les applications puissent vérifier le statut SHAKEN/STIR d’un appel afin de faciliter la création d’applications de filtrage d’appels. Il ajoute également le moyen promis pour les applications de vérifier l’état 5G du réseau, essentiellement un bouton marche/arrêt en plus de l’estimation de la bande passante. En gros, cela permet aux applications d’afficher une icône 5G si elles sont sur un réseau 5 G.

Android 11 va enfin gérer des taux de rafraîchissement variables au niveau du système, de sorte que les développeurs et les fabricants n’auront pas à mettre en œuvre leurs propres solutions. Étant donné la prolifération des écrans à 90 et 120 Hz que nous attendons cette année, cette fonctionnalité est attendue depuis longtemps et, espérons-le, n’arrivera pas trop tard pour éviter la fragmentation.

En ce qui concerne la protection de la vie privée et la sécurité, Android 11 sera soumis à de nouvelles restrictions concernant la caméra et le microphone. Leurs autorisations agiront un peu plus comme la localisation dans Android 11, les applications en arrière-plan ne pouvant y accéder sans un « service de premier plan ». La marche d’Android vers la limitation de l’accès au stockage système se poursuit, avec cette version qui fournit des outils de migration pour les applications.

Pas pour le grand public

Bien que cette version ne soit pas destinée aux consommateurs, Google donne aux développeurs la possibilité de l’installer plus facilement : « Pour rendre le flash un peu plus facile, vous pouvez, en option, obtenir la version d’aujourd’hui à partir du Android Flash Tool. Pour ceux qui utilisent déjà la Developer Preview 1 ou 1.1, nous proposons également une mise à jour OTA (Over-The-Air) de la version d’aujourd’hui ».

Il n’est bien sûr disponible que sur les smartphones Pixel, à partir du Pixel 2. Notez que Google indique que cette version « peut présenter divers problèmes de stabilité, de batterie ou de performances » et qu’Android 11 DP2 peut ne pas convenir aux utilisateurs ayant des besoins d’accessibilité.