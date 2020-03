La 3D sera la clé de l’iPhone 12 Pro d’Apple pour 2020

L’iPhone 12 Pro disposera peut-être d’un bien meilleur mode Portrait et de fonctions de réalité augmentée que l’iPhone 12 standard, si l’on en croit les fuites du code source de iOS 14. Selon 9to5Mac, deux des trois prochains modèles d’iPhone 12 sont attendus pour avoir un capteur de temps de vol (ToF) à l’arrière pour la première fois.

C’est une fonctionnalité que beaucoup s’attendaient à voir Apple introduire dans sa gamme d’iPhone, et c’est un élément technologique commun utilisé sur les vaisseaux phares Android haut de gamme. Ces iPhone 2020 portent le nom de code « d5x » et il est prévu qu’il s’agisse de la famille d’iPhone 12, car la série d’iPhone 11 est mentionnée dans le même code sous le nom de « d4x ». Il y a trois dispositifs « d5x » répertoriés, mais seulement deux sont répertoriés pour être dotés d’un capteur de temps de vol.

Le capteur de temps de vol, alias ToF, permet à la caméra de mieux évaluer les distances relatives des sujets qu’il photographie, ce qui est utile pour la photographie en mode Portrait, car il permet à l’appareil photo de distinguer un sujet de son arrière-plan pour s’assurer que l’effet de flou de l’arrière-plan « bokeh » est appliqué aux bonnes zones.

Étant donné que deux des trois smartphones sont équipés de cette caractéristique, il est probable que l’iPhone 12 Pro et l’iPhone 12 Pro Max (ou quel que soit le nom qu’Apple décide de leur donner) soient les smartphones qui seront équipés de cette technologie, alors que l’iPhone 12 ne le sera pas. Il y a sans aucun doute une implication en termes de coût et de taille pour inclure un capteur ToF, et la décision apparente d’Apple de le conserver pour les iPhone 2020 les plus onéreux est assez compréhensible.

C’est le genre de caractéristique qui est spécialement conçue pour les smartphones haut de gamme. Par exemple, le Galaxy S20 de Samsung n’est pas équipé de la technologie, mais il est disponible sur les modèles plus chers, à savoir le Galaxy S20+ et le Galaxy S20 Ultra.

Scanner LiDAR ?

Et, comme vu hier, le nouvel iPad Pro est équipé d’une caractéristique analogue, que Apple utilise principalement pour des fonctions avancées de réalité augmentée. Connu comme le scanner LiDAR, il utilise le temps de vol direct afin de mesurer la réflexion de la lumière jusqu’à cinq mètres de distance, en intérieur comme en extérieur. La firme indique qu’il ouvre un champ des possibles immense pour la réalité augmentée. Reste à savoir si ce sera la même technologie sur l’iPhone 12 Pro.

Quant à la gamme d’iPhone 12, nous devrions en entendre beaucoup plus sur elle dans les prochains mois, avant le lancement prévu en septembre.