Les unités et les pièces de rechange pour iPhone pourraient manquer

Si vous possédez déjà un iPhone et que vous ne prévoyez pas de vous procurer le dernier et le meilleur modèle de l’année, vous ne craignez peut-être pas trop que les prochains iPhone soient en pénurie lors de leur lancement. Mais cela pourrait être un faux sentiment de sécurité, surtout si vous êtes du genre à emmener souvent votre iPhone en réparation.

Le virus COVID-19, alias coronavirus, pourrait faire plus qu’affecter la production des iPhone 2020, car des rapports affirment que même les pièces de rechange ou les unités de remplacement sont elles-mêmes en train de s’épuiser.

D’une part, ce n’est pas vraiment surprenant. Les chaînes de production en Chine sont à l’arrêt depuis quelques semaines et certaines ont encore du mal à redémarrer. Si l’on ajoute à cela des contrôles de qualité stricts, on peut s’attendre à une pénurie d’approvisionnement et à un retard dans la production.

Néanmoins, l’avis d’Apple au personnel du support technique pourrait être une révélation pour certains sur les effets profonds du coronavirus, au-delà des questions de santé. Bien qu’elle ne l’ait pas officiellement et publiquement confirmé, des sources affirment que l’entreprise a informé les revendeurs qu’il pourrait y avoir des problèmes dans la chaîne d’approvisionnement des iPhone qui pourraient retarder le remplacement des iPhone endommagés.

Un petit moment d’indisponibilité

La situation pourrait en fait être pire que ce que le mémo suggère. Certaines sources affirment avoir constaté une pénurie de pièces de rechange qui, à son tour, pourrait également entraîner des retards dans la réparation d’iPhone qui n’ont même pas besoin d’être remplacés.

Cela dit, Apple ne prévoit pas que cette situation durera longtemps et donne tout au plus un mois avant que les choses ne se normalisent. Dans l’intervalle, les « Geniuses » d’Apple ont pour instruction de proposer aux clients de se faire envoyer leurs iPhone de remplacement par la poste lorsqu’ils sont disponibles et de fournir des smartphones de prêt dans ce laps de temps.