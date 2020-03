Honor Magic UI 3.0 basée sur Android 10 disponible le 15 mars

Tout le drame entourant Huawei et le gouvernement américain a laissé beaucoup de gens s’interroger sur la capacité de l’entreprise à poursuivre ses activités sur le marché de la téléphonie mobile. Cette incertitude s’étend naturellement à Honor qui partage le même sort que sa société mère.

Pour prouver qu’elle ne fait pas seulement « comme d’habitude », mais qu’elle a aussi la capacité de prendre en charge les smartphones qu’elle vient de lancer, Honor annonce le lancement prochain de sa nouvelle interface utilisateur Magic UI 3.0 qui, à son tour, intègre Android 10 pour cinq appareils pris en charge.

Si vous n’avez pas suivi l’ascension fulgurante de Honor sur le marché des smartphones, du moins jusqu’à ce que le gouvernement américain lui mette des bâtons dans les roues, vous avez peut-être manqué le fait qu’elle travaille abondamment sur sa surcouche Magic UI. Apparue pour la première fois sur le Magic 2 de Honor, Magic UI est, en termes simples, la marque Honor pour la surcouche EMUI de Huawei. Bien qu’elle ait des racines communes avec la surcouche de sa société mère, Honor Magic UI se démarque un peu plus que par sa marque.

Par exemple, Magic UI 3.0 apporte une fonction « Seamless Smart Office » qui permet aux smartphones pris en charge de partager des fichiers sans fil avec des ordinateurs portables compatibles. Elle crée également un nouvel environnement d’exécution de confiance pour des paiements et une authentification sécurisés.

Sur le plan plus ludique, la mise à jour apporte également une nouvelle application pour Appareil photo qui permet aux utilisateurs de prévisualiser les filtres dans le viseur avant même de prendre une photo.

Un déploiement dès le 15 mars

Il n’est pas surprenant que Honor soit silencieuse sur toute mention d’Android, mais, étant basé sur EMUI 10 de Huawei, Android 10 est pratiquement un acquis. Cela signifie que le mode sombre est pris en charge et que le retour visuel est amélioré. Malheureusement, cela ne signifie pas forcément que l’on peut accéder soudainement à la boutique Google Play Store si le smartphone n’en bénéficiait pas avant.

La mise à jour de Magic UI 3.0 commencera le 15 mars pour les Honor 20, Honor 20 Pro, Honor View 20, et le Honor 9X Pro. Il est amusant de constater que la société note également que le Honor 9X recevra des notifications pour une mise à jour vers EMUI 10.0, et non pour Magic UI.