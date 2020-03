iOS 14 va inclure une nouvelle application de fitness, un support étendu du stylet, et plus

En ce début de semaine, 9to5Mac a publié les détails de plusieurs nouvelles fonctionnalités qu’il a trouvées dans le code non publié d’iOS 14. Et maintenant, MacRumors s’ajoute au déluge de fuites dans une série de messages. Il n’est pas évident que chacune de ces fonctionnalités se rapporte spécifiquement à iOS 14, mais elles ressemblent toutes au genre de choses qui pourraient accompagner une mise à jour majeure du logiciel d’Apple.

Tout d’abord, une nouvelle application de fitness, dont le nom de code est « Seymour » et qui pourrait s’appeler Fit ou Fitness dans sa forme grand public. Il s’agirait d’une application autonome ciblant iOS 14, watchOS 7 et tvOS 14, plutôt que d’un remplacement de l’actuelle application Activité. La nouvelle application vous permet de télécharger des vidéos de fitness avec différentes séances d’entraînement et activités que vous pouvez effectuer pendant que l’Apple Watch suit votre séance, ce qui peut élargir les types d’exercices pour lesquels la montre connectée peut être utilisée.

iOS 14 est également configuré pour inclure une nouvelle API appelée PencilKit qui permet d’utiliser l’Apple Pencil dans un plus grand nombre de situations. Il permet la reconnaissance de l’écriture et la conversion dans les champs de saisie de texte traditionnel, ce qui n’est pas une fonction standard actuellement. MacRumors indique qu’il vous permettra d’utiliser le stylet pour saisir du texte dans des applications comme Messages, Mail, Calendrier, et autres. Les développeurs tiers auront apparemment aussi accès à PencilKit sous une forme ou une autre.

iMessage pourrait également bénéficier de nouvelles fonctionnalités dans iOS 14, bien qu’aucune d’entre elles ne semble beaucoup plus intéressante que l’interface utilisateur standard de nombreuses autres applications de chat. Apple aurait testé des fonctionnalités telles que l’identification @ des contacts dans les discussions de groupe, les messages non envoyés, une fonction de mise à jour du statut par/me, et la possibilité de marquer les messages comme non lus. MacRumors met en garde contre le fait que ces modifications ne sont qu’à l’essai et qu’elles pourraient ne pas voir le jour.

Le pleins de nouveautés ?

Enfin, MacRumors donne quelques détails sur les tags de suivi d’objets d’Apple, dont la réputation n’est plus à faire. Elles sont appelées AirTags, un nom qui est déjà apparu, et sont susceptibles d’utiliser des piles CR2032. Selon le rapport, le fait de tirer sur une languette du AirTag l’active, et il peut alors être jumelé avec un iPhone ou un iPad en le rapprochant. Cependant, MacRumors note que cette méthode est basée sur un prototype d’AirTag, et souligne que la recharge inductive analogue à l’Apple Watch a également fait l’objet de rumeurs.

Les fuites d’Apple de 9to5Mac, quant à elles, comprennent des détails sur les nouvelles fonctionnalités de watchOS 7, l’amélioration du support de la souris dans iPadOS, la surveillance de l’oxygène du sang pour l’Apple Watch, et d’autres signes indiquant qu’Apple prévoit de sortir ses propres écouteurs intra-auriculaires.

Excité par tout ça ? Espérons qu’Apple nous en dira davantage (et confirmera) celles-ci lors de sa prochaine conférence, à savoir la WWDC 2020 — en espérant que le coronavirus ne vienne pas perturber ses plans.