La page de support du Galaxy A31 est en ligne, le lancement est imminent ?

Le Galaxy A31 de Samsung a récemment été repéré sur Geekbench, qui a révélé les principales caractéristiques dudit smartphone. La page d’assistance du Galaxy A31 est désormais en ligne en Russie, ce qui laisse présager son lancement imminent.

La page de support du Galaxy A31 sur le site de Samsung Russia est listée avec le numéro de modèle SM-A315F/DS. La page a été signalée pour la première fois par le blog GalaxyClub, axé sur les produits de Samsung, mais elle ne fournit aucun détail spécifique sur le smartphone. Elle laisse toutefois entendre que le lancement n’est pas loin.

Le Galaxy A31 a également été repéré sur le site de certification Bluetooth SIG avec le numéro de modèle Samsung SM-A31F_DS. Le site suggérait l’arrivée du Bluetooth 5.0 sur le nouveau smartphone.

Sur la page de benchmarking GeekBench, le smartphone est apparu avec le code modèle SM-A315F. Le Galaxy A31 est alimenté par le processeur MediaTek qui est mentionné comme le MT6768V/CA et a une fréquence de base de 1,70 GHz. Enfin, le smartphone fonctionne sous Android 10 et dispose de 4 Go de mémoire vive (RAM). Il a obtenu 349 et 1 291 points dans les tests de Geekbench 5, respectivement pour le simple et le multi-cœur.

Le Galaxy A31 a également reçu récemment la certification Wi-Fi de la WiFi Alliance (WFA). Le Galaxy A31 porte le numéro de modèle SM-A31F/DS et prend en charge les bandes réseau 2,4 GHz et 5 GHz. Il prendra en charge le Wi-Fi direct, y compris le Wi-Fi a/b/g/n/a/ac. Les caractères « DS » dans le numéro de modèle indiquent la prise en charge du double SIM.

Un smartphone abordable ?

Le smartphone Galaxy A31 sera équipé d’une batterie d’une capacité de 5 000 mAh. Il sera doté d’une batterie aux performances améliorées et aura une capacité supérieure de 1 000 mAh par rapport à son prédécesseur, le Galaxy A30. Le smartphone sera équipé d’une double caméra, une caméra primaire de 48 mégapixels et un objectif macro de 5 mégapixels. Pour les selfies et les chats vidéo, le smartphone serait équipé d’un capteur de 25 mégapixels. Il pourrait y avoir un capteur d’empreintes digitales incrusté à l’arrière pour la sécurité.

Bien sûr, le Galaxy A31 ne sera pas limité au marché russe, même si les pages de support ne semblent pas encore disponibles ailleurs. Les rapports concernant la sortie prévue du Galaxy A31 en Europe circulent depuis quelques semaines. Les détails des prix sont inconnus, mais il pourrait coûter environ 250 €.