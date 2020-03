Apple permet désormais aux applications d’envoyer des publicités dans les notifications push

Les utilisateurs d’iPhone et d’iPad pourraient bientôt recevoir de la publicité par le biais de notifications push, selon les dernières directives de l’App Store d’Apple. D’après le premier rapport d’AppleInsider, les nouvelles lignes directrices permettront aux développeurs de diffuser des publicités par le biais de notifications push, pour autant que l’utilisateur ait choisi de l’autoriser.

Apple a longtemps interdit aux applications d’utiliser les notifications à des fins de « publicité, de promotion ou de marketing direct », mais cela change aujourd’hui. Les applications peuvent désormais envoyer des notifications de marketing lorsque « les clients ont explicitement choisi de les recevoir ». Les utilisateurs doivent également avoir la possibilité de refuser de recevoir les publicités.

Cette décision intervient alors qu’Apple fait l’objet d’une surveillance accrue sur ce qui est perçu comme un avantage déloyal de ses propres applications par rapport aux développeurs tiers. En effet, comme les applications d’autres entreprises pouvaient être interdites ou se voir retirer leurs privilèges de notification push pour ce comportement, ces changements ont été critiqués comme un autre exemple de traitement spécial dont Apple s’est tiré à bon compte parce qu’il contrôle la plateforme.

Jusque là, les applications tierces pouvaient être interdites pour le push de publicités par le biais de notifications, bien que certaines notifications push d’Apple brouillent la ligne de démarcation entre information et publicité. Il y a également eu des cas ambigus, par exemple lorsqu’un revendeur peut envoyer une notification pour informer un utilisateur existant d’une future vente.

L’intention d’Apple a généralement été bonne ici — personne ne veut être spammé avec des notifications, surtout pas avec des messages marketing qu’il n’a pas demandés. Mais, le fait d’ouvrir la porte aux notifications push permet au moins à tout le monde d’être sur un pied d’égalité et garantit que la pratique est réglementée de manière équitable. Cela ouvrira de nouvelles voies de communication entre les développeurs et les clients, et aidera Apple à répondre aux critiques concernant la manière dont elle gère l’App Store. Dans l’ensemble, il est probable que tout le monde y gagnera.

D’autres règles

Une poignée d’autres mises à jour ont également été poussées par Apple aujourd’hui. 9to5Mac indique qu’Apple a fixé une date limite pour la mise en place du service de « Connexion avec Apple » : le 30 avril. Ce dernier est censé offrir une alternative plus sûre aux connexions Facebook et Google, qui sont largement proposées comme un moyen rapide d’inciter les gens à utiliser une nouvelle application.

Apple a également déclaré qu’elle examinerait plus attentivement les applications de voyance et de rencontre et les rejetterait si elles ne « offraient pas une expérience unique et de haute qualité ». Ils sont désormais soumis aux mêmes règles de spam que les applications de pet et de rot. Une autre règle ajoutée interdit les applications qui peuvent être « utilisées pour commettre ou tenter de commettre des crimes de toute nature en aidant les utilisateurs à échapper à la justice ».