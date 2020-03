Apple et Google limitent les applications liées au coronavirus pour lutter contre la désinformation

Apple et Google font tout leur possible pour combattre la désinformation et le profit qui entoure le coronavirus (COVID-19) en limitant les applications à celles provenant de sources réputées. L’un des plus grands défis liés au coronavirus est la propagation de la désinformation à son sujet, ainsi que les entreprises qui pratiquent des prix exorbitants pour les fournitures.

Les plateformes de réseaux sociaux ont déjà mis en place des règles destinées à ralentir la propagation de la désinformation, et maintenant les sociétés qui contrôlent les deux plus grandes boutiques d’applications mobiles se joignent à l’effort.

Selon CNBC, Apple et Google sévissent contre les applications liées au coronavirus qui ne proviennent pas de sources réputées. Un employé d’Apple a déclaré à un développeur que seules les applications publiées par une institution de santé ou gouvernementale étaient acceptées sur l’App Store. De même, le Play Store de Google a des règles empêchant les applications qui « tirent profit d’une catastrophe naturelle » ou d’une « atrocité » ou qui « tirent profit d’un événement tragique sans bénéfice discernable pour les victimes ».

Plusieurs développeurs ont déclaré à CNBC qu’Apple a récemment rejeté leurs applications liées aux virus, chacune conçue pour fournir des statistiques spécifiques au pays afin que les gens puissent voir comment il se propage.

Apple aurait déclaré à un développeur par téléphone que toute application liée au COVID-19 devait provenir d’une source officiellement reconnue, tandis qu’un autre avait été informé par écrit que « les applications contenant des informations sur les informations médicales actuelles doivent être soumises par une institution reconnue ».

Éviter de tirer des profits

Bien que certains développeurs ne soient pas satisfaits des règles, les deux sociétés sont dans une situation difficile, car elles tentent de trouver un équilibre entre la nécessité de limiter la désinformation sur le coronavirus, le spam et le profit, et les potentiels avantages des applications qui pourraient légitimement aider les individus à suivre la propagation de la maladie.

Apple et Google sont loin d’être les seules entreprises à prendre des mesures pour réduire le contenu qui colporte des informations erronées ou qui cherche à exploiter l’épidémie en cours pour en tirer un profit financier. Facebook, la filiale Instagram de l’entreprise, et Twitter ont interdit la désinformation sur le coronavirus, et Amazon est actuellement aux prises avec des vagues de nouveaux produits qui exploitent la situation en prétendant fournir des remèdes ou une protection contre le COVID-19 ou en vendant à prix cassés des produits de santé comme les désinfectants pour les mains et les masques.