Les fuites du Galaxy Note 20 de Samsung ont commencé

Il est temps de passer au Galaxy Note 20 ! Le prochain smartphone majeur de Samsung sortira en 2020. Cet appareil comprendra une grande variété de caractéristiques et fonctionnalités qui s’inspirent de ce qui est présenté avec la gamme de smartphones Galaxy S20 de Samsung, en commençant par des écrans massifs, une connectivité 5G, et en donnant un coup de pouce à tout cela grâce au stylet S Pen propre à la gamme d’appareils.

Et, en ce début du mois de mars, voici la première fuite entourant la future phablette du géant sud-coréen. La nouvelle gamme de smartphones Galaxy Note sera probablement lancée sur le marché comme la gamme Galaxy Note 20. En effet, puisque la gamme Galaxy S a été porté à « 20 » en 2020, la situation la plus probable pour la gamme Note sera le « Galaxy Note 20″.

Le numéro de modèle du Galaxy Note 20, SM-N981, a été dévoilé par SamMobile, avec une suggestion de taille de stockage de base. Le plus petit – le moins cher, c’est-à-dire — le Galaxy Note 20 disposera d’une capacité de stockage interne de 128 Go, selon la source. C’est intéressant, étant donné la taille de base du Galaxy S20.

C’est une bonne nouvelle. Cette petite quantité de stockage interne — avec le retour de la fente pour une carte micro SD — signifie que Samsung pourrait être prêt à maintenir le prix de base du Galaxy Note 20 dans une fourchette « raisonnable ». Ce n’est pas garanti, surtout au vu des prix atteints par le Galaxy S20 Ultra cette année, mais c’est certainement possible.

Et étant donné que le stockage est de 128 Go, le port micro SD est obligatoire, car le smartphone sera capable d’enregistrer en 8K, ce qui, évidemment, va utiliser une tonne de stockage sur votre smartphone. Donc, être capable d’ajouter une carte micro SD de 512 Go va être nécessaire.

Une annonce en août

Jusqu’à présent, nous ne savons pas grand-chose sur le Galaxy Note 20, mais il semble qu’il devrait avoir le même bloc de caméra que la série Galaxy S20. Autrement dit, on pourrait retrouver le capteur de 64 mégapixels du Galaxy S20 sur le Note 20 standard, et probablement le capteur de 108 mégapixels sur le Note 20+. À moins que Samsung ne décide de faire un Note 20 Ultra, bien que jusqu’à présent, il n’y ait eu aucune rumeur sur un appareil Ultra.

Le Galaxy Note 20 apparaîtra probablement dans trois variétés, analogues à celles du Galaxy S20, du S20+ et du S20 Ultra. On ne sait pas encore si la Galaxy Note 20 Ultra existera. Le Galaxy Note 20 sera probablement publié et révélé en août 2020. Évidemment, il reste assez de temps pour les fuites.