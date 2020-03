realme lance les realme 6 et realme 6 Pro pour moins de 160 euros

Si realme a lancé la semaine dernière son X50 Pro 5G, la société revient en force cette semaine avec le lancement des realme 6 et 6 Pro. Les smartphones voient realme poursuivre son effort pour offrir des fonctionnalités haut de gamme à des prix plus bas.

Le realme 6 Pro possède un écran de 6,6 pouces avec une fréquence d’affichage de 90 Hz et une résolution 1080p. En outre, l’écran a un ratio 20:9. realme ne précise pas le type d’écran, mais je suppose qu’il s’agit d’un écran LCD, à la fois parce que le OLED serait un argument de vente et parce que le capteur d’empreintes digitales du smartphone est intégré au bouton d’alimentation. (Les lecteurs optiques d’empreintes digitales ne fonctionnent pas avec les dalles LCD.)

L’écran du modèle non Pro a les mêmes spécifications au-delà d’une réduction de 0,1 pouce de la taille, mais bizarrement, son capteur d’empreintes digitales serait plus rapide à 0,29 seconde contre 0,38.

Les deux téléphones sont équipés de quatre capteurs photo à l’arrière, composés d’un capteur principal de 64 mégapixels, d’un ultra-large de 8 mégapixels et d’un macro de 2 mégapixels. Cependant, le realme 6 Pro possède un téléobjectif de 12 mégapixels, tandis que le modèle ordinaire est doté d’un capteur monochrome de 2 mégapixels. Comme le X50 Pro, le realme 6 Pro dispose également d’un capteur photo ultra-large de 8 mégapixels dans l’écran poinçonné en façade.

Le realme 6 Pro est équipé du processeur Snapdragon 720G de Qualcomm, et le 6 a la puce MediaTek Helio G90T. Le 6 Pro a 6 ou 8 Go de mémoire vive (RAM), et le realme 6 a 4, 6 ou 8 Go de RAM. La capacité de stockage du 6 Pro va jusqu’à 256 Go, tandis que celle du 6 atteint son maximum à 128 Go. Les deux smartphone ont des batteries d’une capacité de 4 300 mAh avec une charge rapide VOOC 4.0 de 30W.

À partir de 160 euros

realme est connu pour ses finitions dégradées, et la série 6 perpétue cette tradition. Le realme 6 Pro est disponible en bleu, rouge et orange, inspirés de la lumière, tandis que le realme 6 est disponible en blanc et bleu, inspirés de la comète.

Le realme 6 commence à 12 999 roupies (160 euros) pour un modèle de 4 Go de RAM / 64 Go de stockage, et va jusqu’à 15 999 roupies (200 euros) pour un modèle de 8 Go de RAM / 128 Go de stockage. Le 6 Pro, quant à lui, commence à 16 999 roupies (210 euros) pour un modèle de 6 Go de RAM / 64 Go de stockage, et coûte 18 999 roupies (230 euros) pour un modèle à 8 Go de RAM / 256 Go de stockage. Reste à savoir quand ils arriveront en France.