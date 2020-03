Le démontage des Galaxy Buds+ offre un certain soulagement

Le Galaxy Buds+ est une mise à niveau des populaires et abordables écouteurs de la société. Bien que les accessoires audio soient plus que décents, ils ne répondent pas aux attentes pour 2020. En particulier, les chances de survie des écouteurs dans le monde réel sont un peu douteuses.

Mais heureusement, Samsung fait une compensation probablement involontaire pour cela. Lorsque le moment sera venu pour les Galaxy Buds+ de passer sous le scalpel, pour ainsi dire, ce sera au moins un peu indolore comme l’a découvert iFixit.

Ses prédécesseurs, les Galaxy Buds, étaient déjà considérés par les experts en réparation de bricolage comme l’une des paires d’écouteurs les plus réparables du marché. Et ce, avec une note de 6 sur 10, ce qui peut difficilement être qualifié de « élevé ». Pourtant, il aurait été dommage que les Galaxy Buds+ aient moins bien réussi, mais ce n’est pas un cas unique dans ce secteur.

Heureusement, iFixit découvre que ce n’est pas le cas, le démontage des Galaxy Buds+ est plutôt rassurant. Comme le montre la vidéo disponible ci-dessous, il est relativement simple de réparer les nouveaux appareils portables Samsung, même le remplacement de la batterie n’est pas particulièrement difficile.

Cela dit, serrer les écouteurs entre des étaux n’est pas la méthode la plus facile ni la plus jolie, mais, vu la taille, c’est la méthode qui a le plus de chance de réussir. Comme pour la génération précédente de Galaxy Buds, Samsung a opté pour une mise en œuvre en sandwich, utilisant peu d’adhésif et peu de colle, ce qui implique une facilité de réparation importante.

Il faut retirer la coque…

Et, il y a certaines parties, comme les haut-parleurs eux-mêmes, qui sont simplement collés au boîtier. Cependant, dans l’ensemble, iFixit a estimé que le Galaxy Buds+ était en fait plus facile à réparer que ses prédécesseurs dès lors que la coque est retirée. La connaissance du précédent processus aide et le fait d’avoir presque les mêmes composants et la même disposition raccourcit définitivement l’épreuve.

Les nouveaux écouteurs sans fil de Samsung ont obtenu un score de 7 sur 10 sur l’échelle de réparabilité d’iFixit.